Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away annunciano che Mine scoprirà di essere incinta dopo aver ricevuto i risultati degli esami. Sarà il medico Cenk a confermarle la gravidanza giunta all'ottava settimana, una notizia che potrebbe avere conseguenze importanti anche per Cihan e Alya.

Spoiler Far Away: Mine è incinta di 8 settimane, la conferma medica

I dubbi della donna troveranno risposta quando il medico Cenk la contatterà per comunicarle gli esiti degli accertamenti. Mine andrà subito al punto con una domanda diretta: "Sono incinta?".

Ricevuta la risposta affermativa dal medico, Mine vorrà sapere anche a che punto sia la gestazione e Cenk le risponderà che il bambino ha otto settimane.

Dopo averle comunicato la notizia, il medico le chiederà quale decisione intenda prendere da quel momento in poi.

Mine sfida Cihan: 'Un giorno sarai tu a cercarmi'

Poco dopo aver scoperto di aspettare un bambino, Mine deciderà di mettersi in contatto con Cihan.

L'uomo, però, non cambierà atteggiamento nei suoi confronti e le ricorderà di averle già chiesto più volte di non cercarlo più.

Mine non sembrerà intenzionata a chiudere quel capitolo della sua vita. Prima di interrompere la telefonata, gli rivolgerà una frase: "Un giorno sarai tu a chiamarmi.

Molto presto".

Parole che lasceranno intuire come la donna possa avere già in mente una mossa destinata a cambiare il rapporto con Cihan.

Mine incinta, trema il rapporto tra Cihan e Alya

Proprio questa determinazione di Mine rischia di travolgere gli equilibri esistenti. La notizia della gravidanza, infatti, potrebbe aprire una nuova fase nella storia di Mine. Resta da capire come reagirà Cihan quando verrà a conoscenza della notizia e quali conseguenze avrà sulla sua relazione con Alya.

Per il momento, Mine preferirà non rivelare apertamente le proprie intenzioni, ma il tono della telefonata lascia intendere che la donna non abbia alcuna intenzione di uscire dalla vita di Cihan.

Tutti i nuovi episodi di Far Away vanno in onda in prima visione nel pomeriggio di Canale 5, dal lunedì al venerdì, e sono disponibili anche in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.