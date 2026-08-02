Le anticipazioni spagnole de La Promessa, relative alle puntate che andranno in onda prossimamente su Rete 4, aprono uno squarcio inquietante sul passato di Cruz e sul segreto che per anni ha tenuto sepolto. È Leocadia a rivelarlo, sconvolgendo Alonso, che teme le conseguenze devastanti di quella verità. Intorno a questo nucleo drammatico si muovono tensioni, alleanze fragili e manipolazioni che coinvolgono Ciro, Julieta, Petra, Cristóbal, Tomasa, María, Carlo e l’intero personale della tenuta, mentre la scomparsa di Ángela continua a gettare un’ombra cupa sulla famiglia.

Alonso sconvolto dalla rivelazione di Leocadia

La confessione di Leocadia cade come un macigno: Cruz avrebbe ordinato la sua morte anni prima, e solo la disobbedienza di Romulo le ha permesso di restare viva. Alonso rimane terrorizzato dall’idea che questo segreto possa emergere, consapevole che la reputazione dei Luján verrebbe distrutta. Máximo tenta di manipolare la situazione, dipingendo Leocadia come un’arrampicatrice sociale e cercando di comprare il silenzio di Lorenzo, mentre Curro rimprovera il duca per non apprezzare la figlia Ángela, ancora scomparsa. La tensione cresce quando Leocadia, stufa delle menzogne, esplode davanti a tutti, lasciando il marchese in preda al panico. Nel frattempo Carlo, sempre più confuso dai sentimenti di María, insiste per un matrimonio immediato, mentre lei gli confessa un amore che cresce lentamente, non passionale.

Petra, sorprendentemente, continua a schierarsi con i giovani duchi, generando inquietudine tra le ragazze della servitù.

Intrighi, manipolazioni e alleanze fragili

Ciro assicura a Julieta che non le metterebbe mai le mani addosso, ma lei gli ricorda che l’abuso non è solo fisico. Lorenzo lo convince a manipolarla per ottenere un vantaggio sul manuale, ma Julieta rifiuta categoricamente. Manuel affronta Ciro: se non è tranquillo, ricomprerà le sue azioni. Intanto Petra promette a Martina di mantenere il silenzio su ciò che ha visto, mentre Adriano riacquista la capacità di vedere i disegni e sogna una fuga romantica con lei, subito infranta dal ritorno improvviso di Jacobo. Cristóbal avverte i cuochi che Julio controlla ogni dettaglio sulle verdure, e infatti il maggiordomo pretende di essere presente quando parlerà con loro.

Tomasa si scaglia contro Teresa, e Petra la difende, lasciando la cameriera del duca sgomenta. María invita le amiche al battesimo della piccola Jana, mentre Carlo mobilita Teresa e Pía per convincerla a sposarlo. Nel frattempo Ciro e Lorenzo festeggiano la vendita del manuale, mentre Julieta avverte Manuel: se continua così, perderà l’azienda. Máximo prende finalmente una decisione sul riconoscimento pubblico di Ángela, una scelta destinata a cambiare tutto.