Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, rivelano che Mine avrà un improvviso malore mentre si trova in ospedale insieme a Fikriye, la madre di Alya. Durante la conversazione, la donna inizierà ad avere un problema alla vista e Fikriye, accorgendosi che qualcosa non va, avanzerà un'ipotesi: "Sei incinta?". Per il momento, però, non ci sarà alcuna conferma che Mine aspetti davvero un bambino.

Spoiler Far Away: Mine rivela a Fikriye che Deniz è scomparso

Fikriye si troverà in ospedale e avrà modo di conoscere Mine, che si presenterà come la responsabile della struttura.

Quando scoprirà di avere davanti la madre di Alya, Mine si mostrerà disponibile nei suoi confronti.

Nel corso della conversazione emergerà anche quanto sta accadendo a Deniz. Mine spiegherà che Alya e Cihan hanno lasciato l'ospedale in preda all'agitazione dopo aver saputo che il bambino non si trova alla villa.

Fikriye verrà coinvolta nelle nuove preoccupazioni che riguardano la figlia e il nipote, mentre Mine continuerà a parlare con lei della situazione della famiglia Albora.

Mine svela a Fikriye perché Alya ha sposato Cihan

Mine farà riferimento anche alle ragioni che hanno portato Alya a restare accanto agli Albora. Spiegherà a Fikriye che sua figlia ha sposato Cihan per garantire la sicurezza di Deniz, ricordando i timori legati alla morte di Boran e alla possibilità che dietro quanto accaduto ci siano i nemici della famiglia.

La conversazione tra le due proseguirà con calma, finché l'atmosfera non cambierà improvvisamente a causa delle condizioni fisiche di Mine.

Mine ha un malore: 'Sei incinta?'

All'improvviso la responsabile dell'ospedale accuserà un disturbo improvviso, confidando che la vista le si sta offuscando. Notando il suo evidente stato di sofferenza, Fikriye non esiterà a chiederle a bruciapelo: "Sei incinta?".

L'interrogativo aprirà uno scenario del tutto inaspettato, anche se sul momento non arriverà alcuna conferma ufficiale. Un dubbio estremamente delicato che rischia di sconvolgere le dinamiche della serie: Cihan ha deciso di chiudere la storia con Mine per restare accanto ad Alya, mentre Mine sta ancora soffrendo per la fine della loro relazione.