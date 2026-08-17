Nelle prossime puntate della soap turca Forbidden Fruit, Cagatay Kuyucu (Berk Oktay) dirà alla moglie Yildiz Yilmaz (Eda Ece) di voler mettere fine al loro matrimonio, dopo essere rimasto deluso da lei.

Yildiz assume un attore per far ingelosire il marito

A seguito del matrimonio di Cagatay e Yildiz, Feride si trasferirà a casa del figlio su suggerimento di Sahika e Ender. La donna avrà diversi litigi con Asuman, e ben presto, Yildiz comincerà a notare il cambio di atteggiamento del marito nei suoi confronti. A quel punto, la giovane ingaggerà un attore che avrà il compito di fingersi interessato a lei, per far ingelosire il marito.

La reazione di Cagatay sarà durissima, appena scoprirà l’inganno teso dalla moglie. Nonostante ciò, l’uomo perdonerà Yildiz, ma finiranno per entrare di nuovo in crisi. In particolare, alla porta della coppia busserà Nurgul, una ex compagna di cella di Yildiz, Sahika e Ender. Yildiz porterà Nurgul a pranzo fuori insieme a Sahika e Ender, nonostante l’opposizione del suocero Hasan Alì.

Yildiz rimproverata da Hasan Alì, Cagatay passa la notte in un hotel

Nurgul metterà nei guai Yildiz, appena deruberà la moglie di un socio di Hasan Alì, il quale andrà su tutte le furie, quando verrà messo al corrente dell’accaduto. L’imprenditore rimprovererà la nuora, per aver frequentato Nurgul senza il suo consenso.

Anche se Yildiz si scuserà del suo comportamento, Cagatay non vorrà sentire ragioni, visto che le dirà di voler divorziare.

Dopo il duro confronto con la moglie, l’uomo sceglierà di dormire in un albergo e si sfogherà bevendo qualche bicchiere di troppo.

Riepilogo sul riavvicinamento tra Yildiz e Cagatay

A seguito della morte di Halit Argun, Yildiz ha fatto di tutto per trovarsi un nuovo marito. Precedentemente, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito al riavvicinamento di Cagatay e Yildiz. Tuttavia, quando sembrava andare tutto per il meglio, quest’ultima si è resa conto che l’uomo non è interessato a fare sul serio con lei. Nel frattempo, Cenk, un amico di Cagatay, si è innamorato subito di Yildiz, appena ha fatto la sua conoscenza, finendo per complicare la situazione. Sono nati quindi i presupposti, per un possibile triangolo amoroso.