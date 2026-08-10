Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Ender Celebi riterrà Hasan Alì il responsabile della scomparsa della sua alleata Sahika Ekinci, sorella del suo ex Kaya, accusandolo di omicidio.

Caner denuncia la sparizione di Sahika

Sahika e Ender da nemiche diventeranno alleate per vendicarsi di Hasan Alì, colpevole di averle estromesse dalla sua azienda con un inganno. Tuttavia, uno dei loro piani finirà per ritorcersi contro, e a pagarne le conseguenze sarà Sahika. Quest’ultima perderà i sensi, dopo aver bevuto un sorso di vino a casa di Hasan Alì, il quale si sbarazzerà di lei con la convinzione che sia morta.

Appena non ci sarà nessuna traccia della sua alleata, Ender sospetterà subito che sia stata uccisa dal padre di Cagatay, e cercherà delle prove per poterlo accusare. Mezz’ora dopo la sparizione di Sahika, la darklady busserà alla porta dell’imprenditore, e scoprirà che non l’ha ospitata.

Appena Ender se ne andrà via, Hasan Alì ordinerà a Mahmut di avvolgere Sahika in un tappeto e gettarla in mare. Poco dopo, Ender tornerà dall’uomo e controllerà i filmati di sicurezza, ma purtroppo non troverà alcuna registrazione. A quel punto, Caner denuncerà la scomparsa di Sahika alla stazione di polizia.

Caner e Ender si imbattono in Sahika

Successivamente, Yildiz insinuerà che Hasan Alì abbia trascorso la notte con una escort, e Feride si scaglierà contro l’ex marito e appena troverà una collana con la lettera s, crederà che appartenga alla presunta amante.

Nel corso di una cena di famiglia, Feride sosterà che il suo ex marito e Sahika abbiano una relazione clandestina. Yildiz invece, sarà sicura che la collana trovata da Feride sia di Sahika.

Per tentare di risolvere la situazione, Hasan Alì ordinerà a Sanayi di lasciare la collana a casa di Ender, la quale si presenterà subito alla villa. Quest’ultima mostrerà il gioiello a Feride e le dirà che il suo ex marito ha ucciso Sahika, facendo scoppiare un vero e proprio caos. Per concludere, Ender e Caner rimarranno sconvolti, poiché al ritorno a casa si imbatteranno in Sahika.

Riepilogo: il padre di Cagatay è stato ostacolato da Ender

Di recente, c’è stata parecchia tensione tra Hasan Alì e Ender. L’imprenditore diventato il nuovo socio della Holding ha cominciato a preparare una strategia per mettere la darklady in difficoltà, dopo aver scosso gli equilibri. In particolare, Ender ha manifestato il suo disappunto, sulla capacità di Hasan Alì di rappresentare adeguatamente la società.