Nei prossimi episodi della soap turca Forbidden Fruit, Sahika Ekinci (Nesrin Cavadzade) si accascerà al suolo, dopo aver bevuto un bicchiere di succo di rapa avvelenato offerto da Hasan Alì (Erdal Özyağcılar), pensando che si tratti di un gesto di pace.

Sahika e Ender si alleano, Cagatay crede di aver tradito Yildiz

Ben presto, Sahika e Ender uniranno le loro forze per vendicarsi, appena verranno estromesse dall’azienda di Hasan Alì. Le due darklady finite in bancarotta, si renderanno conto di aver bisogno di un’altra alleata, per poter mettere in ginocchio l’imprenditore.

Ben presto, Ender e Sahika potranno contare sull’aiuto di Cansu, una giovane che si fingerà figlia di Hasan Alì. La ragazza approfitterà anche della crisi coniugale tra Yildiz e Cagatay. In particolare, quest’ultimo rimarrà sconvolto, appena troverà Cansu senza vestiti accanto a sé.

A quel punto, Cagatay sarà assalito dai sensi di colpa al pensiero di aver tradito la moglie Yildiz, la quale intanto verrà messa in guardia da Cansu da sua madre Asuman.

Sahika viene gettata in mare da Mahmut

Successivamente, Ender e Sahika manderanno una escort nella stanza di Hasan Alì, mentre l’uomo si troverà in viaggio per affari, ma il loro piano fallirà. Nonostante ciò, le due darklady non molleranno la presa, e si prenderanno gioco di Hasan Alì, presentandosi a casa sua per fare la pace, con dei dolci in cui aggiungeranno dei lassativi.

Sempre le anticipazioni turche, raccontano che Hasan Aì metterà in atto una contromossa, invitando Ender e Sahika a casa sua. Quest’ultima sarà la prima a bussare alla porta dell’uomo, e perderà i sensi appena berrà un succo di rapa piccante portato da Sanai. Appena si renderà conto che la donna non respira, Hasan Alì ordinerà al suo scagnozzo Mahmut di gettarla in mare, con la convinzione che sia deceduta.

Riepilogo sull’ingresso di Hasan Alì

Il ricco uomo d’affari Hasan Alì è entrato in scena, subito dopo la morte di Halit Argun. Il new entry è diventato il nuovo socio di maggioranza della Holding, e si è rivelato essere il padre di Cagatay, colui che ha fatto colpo su Yildiz. In seguito, Hasan Alì ha convinto Sahika e Ender a cedergli le loro azioni in maniera temporanea, per farle uscire di prigione. Una volta ottenute le quote, l’imprenditore ha impedito alle due darklady di rimettere piede nella sua azienda.