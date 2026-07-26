Le trame delle puntate turche di Forbidden fruit raccontano che Sahika, Ender e Yildiz finiranno in carcere per la morte di Halit. Hasan Ali interverrà nella situazione, riuscendo a far scarcerare la moglie di suo figlio Cagatay insieme alle sue due nemiche.

Halit perde la vita, Sitki minaccia Ender, Sahika e Yildiz

Halit perderà la vita dopo essere caduto dalle scale in seguito ad una lite con Yildiz, Sahika e Ender. La morte dell'imprenditore verrà archiviata come un semplice incidente grazie alla complicità di Aysel. Tre mesi dopo, le tre donne riceveranno un messaggio anonimo in cui qualcuno lascerà intendere di sapere com'erano andati veramente i fatti.

Ender, Sahika e Yildiz non impiegheranno molto a scoprire che dietro le minacce si celava Sitki, l'autista caduto in disgrazia di Halit. L'uomo messo con le spalle al muro ammetterà di non sapere niente sulle circostanze che hanno portato alla morte l'imprenditore. Tuttavia, l'autista inizierà a pedinare Ender con la macchina di Zehra e del marito Mert.

Forbidden fruit anticipazioni: Ender, Yildiz e Sahika in arresto

Le anticipazioni di Forbidden fruit raccontano che Ender sospetterà erroneamente che Halit abbia finito la sua morte poiché l'autista era solito recarsi in banca per mettere le mani sul suo conto. Sahika, intanto, organizzerà un piano per far ricadere la colpa sulla morte di Halit su Yildiz ed Ender per avere libero accesso all'azienda di Hasan Ali.

La darklady manipolerà Zehra affinché sospetti della colpevolezza delle due donne sul delitto. La donna denuncerà le due ex amiche alla polizia che non esiterà ad arrestarle. Yildiz ed Ender crederanno che Sahika le abbia teso una trappola quando capiranno della sua esclusione dalla lista dei sospettati scritta da Zehra. Aysel, Caner ed Emir riusciranno a trascinare la darklady nelle indagini e di conseguenza farla arrestare. Le tre donne condivideranno la cella con altre detenute in attesa del processo mentre Hasan eviterà che la sua azienda venga travolta da uno scandalo.

Ender, Sahika e Yildiz scarcerate

Hasan Ali rimprovererà Mert di aver permesso a Zehra di mettere la sua attività in una situazione difficile.

L'uomo, a questo punto, andrà in carcere dove dirà ad Ender e Sahika che dovranno cedergli almeno momentaneamente le loro azioni in cambio della libertà. Le due donne cederanno alla richiesta dell'imprenditore e per questo verranno rilasciate in poche ore come Yildiz. Ma Hasan Ali impedirà ad Ender e Sahika di tornare in azienda, facendo in modo che un buttafuori le sbarri la strada. L'uomo dirà poi alla sorella di Zeynep di smetterla di vedersi con le due donne esortandola a diventare una moglie senza macchia per Cagatay. Hasan Ali comincerà ad imporre le sue regole, tanto che la situazione diventerà a dir poco incandescente