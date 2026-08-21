Non accennano a placarsi le chiacchiere su Helena Prestes e Javier Martinez, anzi negli ultimi giorni sul web si è diffusa una segnalazione secondo la quale i due si sarebbero lasciati da tempo ma fingerebbero di essere una coppia per non perdere i fan. La realtà, però, sarebbe ben diversa: gli Helevier sono in vacanza insieme in Brasile e trascorrono le loro giornate facendo sport, passeggiando in riva al mare e godendosi cene romantiche lontano da occhi indiscreti.

Nuova segnalazione su Helena e Javier

Mentre Helena e Javier sono in vacanza dall'altra parte del mondo, sul web si continua a parlare di loro e del legame che hanno instaurato nella casa del Grande Fratello più di un anno e mezzo fa.

In queste ore, ad esempio, in rete ha cominciato a circolare una segnalazione che sembra andare in netto contrasto con i contenuti che gli Helevier stanno postando dal Brasile.

"Si sono lasciati da mesi, ma fanno finta di stare insieme per avere i regali dei fan", è questo il contenuto del messaggio che è stato inviato a diversi esperti di gossip e che in poche ore è diventato virale.

Gli avvistamenti in vacanza

Se sul web si parla di crisi o addirittura di una separazione definitiva, dal Brasile arrivano contenuti che mostrano Helena e Javier più uniti e innamorati che mai.

Anche se loro non hanno ancora pubblicato foto e video di coppia (solo nel canale per abbonati della modella), i profili social del resort dove stanno soggiornando gli Helevier sta documentando la loro vacanza in maniera piuttosto minuziosa.

In questi giorni, infatti, i fan hanno intravisto i loro beniamini mentre facevano kite-surf, passeggiavano in riva al mare, prendevano il sole e cenavano a lume di candela in un ristorante del posto.

L'entusiasmo del fandom

I sostenitori di Helena e Javier non hanno mai dato importanza alle voci che li vorrebbero in crisi o addirittura ex, e lo hanno fatto anche dopo la segnalazione di questi giorni.

"Questi ragazzi sono meravigliosi, godiamoceli", "Una cena romantica in Brasile, cosa si può volere di più?", "Loro sono la coppia più bella, per questo sono così invidiati", "Questa vacanza è la risposta a tutte le chiacchiere, non serve aggiungere altro", "I nostri piccioncini sono così belli", si legge su X.