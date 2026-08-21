L'attrice Anna Safroncik è stata ufficialmente annunciata come concorrente della prossima edizione di "Ballando con le stelle", il celebre show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L'annuncio, diramato il 21 agosto 2026, la inserisce tra i protagonisti della nuova stagione del fortunato programma.

Safroncik ha espresso grande entusiasmo per questa opportunità, definendola "fantastica". Ha sottolineato l'importanza di acquisire nuove competenze per un'attrice, dichiarando: "Per un'attrice imparare un'altra skill è importante, soprattutto in questo mestiere che richiede una continua trasformazione".

La partecipazione rappresenta per lei un'occasione di crescita personale e professionale, imparando il ballo.

Anna Safroncik: la nuova concorrente di Ballando con le stelle

L'ingresso di Anna Safroncik nel cast ha suscitato notevole interesse. Nata a Kiev nel 1981, l'attrice ucraina naturalizzata italiana si è affermata in Italia con ruoli di successo in fiction come "Le tre rose di Eva" e "Centovetrine", oltre a esperienze in teatro e cinema. La sua versatilità arricchirà le esibizioni sul palco di "Ballando con le stelle".

Il programma, ideato e condotto da Milly Carlucci, è un appuntamento fisso e molto seguito del palinsesto Rai1. Ogni edizione vede celebrità di diversi settori impegnate nell'apprendimento del ballo di coppia con maestri professionisti, sfidandosi in diretta.

Il successo e il format di Ballando con le stelle

Dal suo esordio nel 2005, "Ballando con le stelle" è un punto di riferimento per l'intrattenimento televisivo italiano, mantenendo costantemente elevati indici di ascolto. La formula vincente vede personaggi famosi cimentarsi nel ballo con professionisti, con performance valutate da una giuria tecnica e dal televoto del pubblico, creando un mix di competizione e spettacolo.

La presenza di artisti come Anna Safroncik rafforza l'appeal del programma, offrendo intrattenimento e scoprendo lati inediti delle celebrità. La sua esperienza attoriale potrà integrare un elemento performativo distintivo nelle esibizioni, arricchendo l'edizione 2026. Il programma valorizza figure da mondi artistici eterogenei, unendo spettacolo e crescita personale.