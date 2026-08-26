Manuel battezzerà la piccola Jana nelle prossime puntate de La Promessa: sarà una grande emozione per lui e per tutti i presenti.

Le anticipazioni rivelano che Maria affiderà sua figlia alle braccia del marchesino per il sacro battesimo. La donna sceglierà di chiamare la bambina come la sua migliore amica Jana, scomparsa tragicamente. Il suo padrino sarà Manuel e sarà una grande sorpresa per lui. Inizialmente, infatti, era stato scelto Alonso ma lui cederà il posto a suo figlio.

Una nuova vita a La Promessa: la figlia di Maria

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Maria partorirà la sua bambina con l'aiuto di Alonso.

Non tutto andrà liscio e ci saranno diverse preoccupazioni che affliggeranno la giovane mamma. La piccola, infatti, una volta giunta al palazzo avrà evidenti problemi di salute. Il medico non sarà ottimista: spiegherà che la figlia di Maria ha contratto una brutta infezione e non resterà che attendere le prossime ore. Il dottore preparerà tutti al peggio e dirà che la piccola potrebbe anche non farcela, ma alla fine tutto andrà per il meglio. Nei suoi momento peggiori, Maria pregherà per la salvezza della sua bambina e spesso invocherà l'aiuto di Jana, la sua amata e compianta migliore amica. La bambina si riprenderà gradualmente e tutti festeggeranno la splendida notizia. Maria, inoltre, deciderà il nome di sua figlia: Jana, in onore della sua più cara amica.

Il momento più emozionante per Manuel e la piccola Jana

Nelle prossime puntate de La Promessa, Maria si preparerà al battesimo di sua figlia che sarà celebrato da don Samuel. Il momento sarà molto emozionante, soprattutto per Manuel che a sorpresa sarà il padrino della piccola Jana. Inizialmente, infatti, Maria sceglierà Alonso per questo compito, visto che è stato lui ad aiutarla nel parto. Durante la cerimonia, però, il marchese chiederà a Manuel di prendere il suo posto perché avrà più tempo per guidare la bambina. Maria sarà felice di accettare la decisione di Alonso e Manuel prenderà in braccio la piccola Jana per il sacro battesimo. La gioia travolgerà tutti i presenti, tranne Carlo, il padre del bambino, che non potrà fare a meno di pensare al bacio che ha visto tra Maria e Don Samuel.