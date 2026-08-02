Savaş tradirà Mahir e lo consegnerà a Rasit nelle prossime puntate di Racconto di una notte: il suo obiettivo sarà Canfeza, ma anche lui sarà una vittima del perfido ispettore.

Le anticipazioni tv rivelano che Savaş dirà a Rasit che Kursat e Mahir stanno lavorando insieme per incastrarlo. In cambio del suo aiuto, il ragazzo chiederà Canfeza, ma la sua vita finirà dopo averla sequestrata.

Mahir in pericolo in Racconto di una notte

Le anticipazioni di Racconto di una notte spiegano che Savaş tornerà protagonista e non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Canfeza.

Nonostante il suo matrimonio con Mahir, la ragazza resterà nel cuore di Savaş che si mostrerà più spietato che mai pur di averla. Tutto avrà inizio quando il ragazzo origlierà una telefonata di Kursat e capirà che sta lavorando con Mahir. Savaş non perderà questa occasione d'oro per vendicarsi del suo rivale in amore e chiamerà subito Rasit con una proposta inaspettata: "Ti dico con chi lavora Kursat, ma in cambio voglio Canfeza". Pur di conoscere il nome del misterioso Capo che gestisce il prezioso carico, l'ispettore cederà alla richiesta di Savaş che gli dirà che dietro tutto c'è Mahir. Una volta appreso il tradimento di Kursat con la polizia, Rasit organizzerà un piano che terminerà in tragedia.

Mahir, ignaro di tutto, partirà con Canfeza per trascorrere dei giorni in montagna e Savaş li seguirà. Quando arriverà il momento giusto, in assenza di Mahir, il ragazzo irromperà nello chalet e rapirà Canfeza per portarla da Rasit.

Savaş vittima del suo stesso piano

Nelle prossime puntate di Racconto di una notte, la trappola di Rasit funzionerà perfettamente. Poco dopo il rapimento, infatti, Mahir correrà a salvare Canfeza e sarà catturato. Saranno momenti terribili per la ragazza che vedrà il suo amato cadere sotto i suoi occhi. Rasit farà seppellire Mahir dopo averlo colpito alle spalle, ma ancora vivo. Canfeza, invece, sarà portata via da Selim, sotto gli occhi inorriditi di Savaş che si aspettava un altro finale.

Il ragazzo farà un ultimo tentativo per salvare la sua amata, ma Rasit gli sparerà alle spalle e gli toglierà la vita. Canfeza sarà disperata all'idea di aver perso per sempre il suo amato, ma Kursat sarà sulle sue tracce e inizierà una corsa contro il tempo per salvare suo genero.