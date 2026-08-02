Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che la trama sarà segnata da un gesto estremo di Zerrin. La giovane tenterà di uccidere Demir pugnalandolo nel sonno, ma l'uomo riuscirà a salvarsi. L'aggressione, però, non metterà fine al loro scontro. Una volta ripresosi, Demir affronterà Zerrin, che non mostrerà alcun rimorso e gli confesserà che, se ne avesse l'occasione, rifarebbe esattamente la stessa cosa.

Spoiler Far Away: Zerrin accoltella Demir a letto, ma lui sopravvive

All'origine del gesto disperato di Zerrin c'è un matrimonio che continuerà a essere segnato dall'odio e dai ricatti.

Costretta a sposarlo per salvare il fratello Şahin, la ragazza arriverà a un gesto disperato.

Nel cuore della notte entrerà nella stanza del marito e lo accoltellerà mentre dorme, convinta di poter mettere fine all'incubo che sta vivendo. Demir, però, riuscirà a sopravvivere all'aggressione.

Dopo il tentato omicidio, tra i due la tensione salirà alle stelle e il confronto sarà inevitabile.

Zerrin non si pente: 'Rifarei quello che ho fatto'

Quando Demir affronterà Zerrin, lei non proverà nemmeno a giustificarsi: "Non mi pento di quello che ho fatto. Se ne avessi l'occasione, lo rifarei".

Demir risponderà provocandola, sostenendo che, se non è riuscita a ucciderlo, significa che non se lo meritava.

Poi ironizzerà anche sulle minacce della moglie, affermando che d'ora in avanti dormirà con la porta della stanza chiusa a chiave.

Lo scontro confermerà quanto ormai il loro matrimonio sia diventato una guerra aperta, nella quale nessuno dei due sembra disposto a fare un passo indietro.

La madre di Demir lo avverte: 'Non toccare Zerrin'

In questo clima di forte tensione interverrà anche la madre di Demir, sempre più preoccupata per la situazione all'interno della villa.

La donna gli ricorderà che lui e Zerrin continuano a vivere in camere separate e gli chiederà quale futuro possa avere un matrimonio costruito sulla paura e sulla vendetta.

Infine lo avvertirà con fermezza: se proverà a fare del male a Zerrin, dovrà affrontarne le conseguenze.

Nonostante il tentato omicidio subito, Demir non sembrerà intenzionato a rinunciare alla moglie, lasciando intendere che la guerra tra lui e Zerrin sia tutt'altro che finita.