Soraya Sabetta e Sara Palumbieri, dopo aver condiviso il percorso nel villaggio delle fidanzate a Temptation Island, hanno legato molto anche una volta finito il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

Infatti le due, per darsi forza l'un l'altra dopo la fine delle loro relazioni rispettivamente con Cristian Mascolino e Gabriele Govoni, hanno fatto alcuni video sui social e si sono mostrate insieme anche in alcune serate o vacanze.

Inoltre, negli ultimi giorni, hanno fatto vedere a tutti il tatuaggio che si sono fatte insieme sulla gamba che recita: "Niente è come sembra".

E ciò è un chiaro riferimento al loro percorso discusso e tormentato a Temptation Island.

E così, complice questa chimica e sintonia, in molti sui social hanno cominciato a insinuare che tra le due donne ci sia qualcosa in più rispetto alla semplice amicizia.

A quel punto Soraya Sabetta ha voluto chiarire la situazione per non destare sospetti né dare adito a speculazioni del genere.

Soraya Sabetta precisa il rapporto che ha con Sara Palumbieri dopo Temptation Island

Soraya Sabetta e Sara Palumbieri sono state due delle protagoniste più discusse e controverse dell'ultima edizione di Temptation Island.

Infatti, la prima è stata criticata per aver parlato male dell'ormai ex fidanzato Cristian Mascolino e del forte avvicinamento fisico al tentatore Dimitri Hristov.

La seconda, invece, è stata accusata di piangere per finta e di una presunta relazione aperta o già finita con Gabriele Govoni.

Soraya, vedendo che sul web circolava la voce di una presunta relazione tra lei e Sara, ha voluto mettere i puntini sulle i tramite un video pubblicato sui propri account social ufficiali. "Io e Sara ci vogliamo un bene allucinante, io non so descrivere neanche il bene che le voglio, Siamo due amiche che hanno instaurato un rapporto bellissimo e basta, ok?", ha detto.