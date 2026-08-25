The Gilded Age, l'acclamato period drama firmato da Sir Julian Fellowes (già creatore di Downton Abbey) e ambientato nell'alta società della New York di fine XIX secolo, torna sul piccolo schermo con la sua quarta stagione. I nuovi episodi saranno disponibili a partire dal 2 novembre su Sky e in streaming su NOW. L'annuncio è stato accompagnato dal rilascio del teaser trailer, che offre un'anteprima delle intricate vicende dei personaggi.

La nuova stagione prosegue il racconto dopo che Bertha Russell (interpretata da Carrie Coon) ha trasformato la società newyorkese, affrontando le conseguenze delle sue scelte.

La sua famiglia è ora costretta a confrontarsi con l'impatto delle sue azioni, mentre Agnes van Rhijn (Christine Baranski) coglie l'occasione per tentare di recuperare il prestigio perduto. Parallelamente, Marian (Louisa Jacobson) intraprende una nuova strada per sé stessa e Peggy (Denée Benton) si adopera per farsi accettare dalla famiglia del futuro marito, pur rimanendo fedele alla propria identità. Le trame si sviluppano attorno a temi di ambizione, riscatto e la ricerca del proprio posto in una società in profonda trasformazione. Il cast, composto da attori di primo piano come Cynthia Nixon, Morgan Spector, Taissa Farmiga, Harry Richardson e molti altri, assicura un'interpretazione di altissimo livello.

Trame, personaggi e ambizioni nella quarta stagione

In questa quarta stagione di The Gilded Age, la tensione sociale e personale cresce ulteriormente. Bertha Russell, dopo aver sovvertito gli equilibri della società, deve ora gestire l'impatto delle sue decisioni, tra conflitti familiari e minacce al suo status. Agnes van Rhijn, figura chiave della vecchia aristocrazia, sfrutta il momento per tentare di recuperare il ruolo che sente di meritare. La giovane Marian cerca una propria indipendenza e una nuova identità, mentre Peggy si sforza di conciliare le sue origini con le aspettative della nuova famiglia acquisita. Le dinamiche descritte nel teaser trovano voce anche nelle parole del personaggio di Bertha Russell, che ammonisce: "Nessuno ha tutto il potere, sempre".

Il drama, già nominato agli Emmy, si conferma come un racconto stratificato, dove ogni personaggio si scontra con il peso delle proprie decisioni e il desiderio di affermarsi, in un contesto di forti cambiamenti storici. La sceneggiatura e la produzione sono curate da Julian Fellowes, con Salli Richardson‑Whitfield alla regia e Sonja Warfield tra gli sceneggiatori e produttori esecutivi. Un team di produttori e co-produttori, tra cui Gareth Neame e Bob Greenblatt, sostiene il progetto, che continua a coinvolgere una vasta platea internazionale.

La serie e la ricostruzione della New York di fine Ottocento

The Gilded Age è una coproduzione tra HBO e Universal Television. Fin dal suo debutto, la serie ha raccolto consensi per l'accuratezza delle ricostruzioni storiche, dai sontuosi palazzi ai costumi dettagliati, offrendo un'immersione visiva nell'epoca della cosiddetta "età dorata".

La New York ricreata è quella delle prime grandi famiglie industriali, dell'espansione urbana e della nascita di nuovi codici sociali. La quarta stagione approfondisce la tensione tra tradizione e modernità, ponendo al centro i dilemmi e le ambizioni delle protagoniste femminili in una città in rapida evoluzione. Il racconto esplora la crescita economica dell'epoca, la lotta per il riconoscimento sociale e il ruolo della donna, temi che rispecchiano fedelmente la realtà storica di fine Ottocento.

Il cast, che vede la partecipazione di interpreti quali Blake Ritson, Ben Ahlers, Audra McDonald, Bill Camp, Phylicia Rashad e tanti altri, restituisce un quadro corale di voci e prospettive. Le nuove puntate consolidano la reputazione della serie come uno dei period drama più attesi della stagione televisiva.