La giornalista Manuela Moreno è stata ufficialmente annunciata come ottava concorrente della ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, il celebre show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci. L'annuncio è avvenuto in diretta durante la puntata de La Vita in Diretta Estate, dove la stessa Carlucci, collegata telefonicamente, ha rivolto l'invito alla giornalista romana. «Io sono pronta a partire, ma tu saresti pronta? Perché si è parlato molto di te, della possibilità della giuria, di fare la ballerina», ha chiesto Carlucci. Moreno, visibilmente sorpresa, ha replicato: «Ma stai dicendo davvero?».

La conduttrice ha quindi rilanciato: «No, sei adatta al ballo. Tu finisci questa galoppata trionfale de La Vita in Diretta e poi vieni da noi, dai!». La giornalista ha sciolto ogni riserva, accettando: «Ma sai che ci vengo, io ci sono, finisco il 4!». La sua partecipazione segna un passaggio inaspettato dalla cronaca all'intrattenimento.

L'ufficialità ha colto di sorpresa anche il pubblico di Rai1, che segue con interesse l'attuale stagione estiva de La Vita in Diretta Estate. La trasmissione continua a registrare ascolti molto positivi, avendo raggiunto nell'ultima puntata il 19,4% di share con una media di 1 milione 475mila spettatori. Questo successo è stato ottenuto nonostante la concorrenza del debutto di Milo Infante su Canale 5 con Verità Nascoste - Il Diario.

Con l'ingresso di Moreno, il cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2026 si arricchisce. Gli altri partecipanti già annunciati sono Aurora Ramazzotti, Noemi Bocchi, Alessandro Matri, Eugenio Finardi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi e Anna Safroncik.

La carriera giornalistica di Manuela Moreno

Nata a Roma l'11 luglio 1966, Manuela Moreno vanta una lunga e consolidata esperienza in Rai. Ha iniziato la sua carriera nelle emittenti locali, per poi entrare nella redazione del TG1 nel 1992. Dieci anni più tardi, nel 2002, è passata al TG2, dove ha ricoperto diversi ruoli nelle redazioni Cultura e Spettacolo ed Esteri, fino a diventare vice-caporedattrice. Il suo percorso come inviata internazionale è stato particolarmente significativo: ha seguito eventi di grande risonanza come gli attentati di Boston, Parigi, Bruxelles, Berlino e Londra, il terremoto in Nepal e la guerra in Donbass.

Ha inoltre documentato la crisi dei migranti da Calais, Lesbo e Lampedusa, e l'elezione di Papa Francesco da Buenos Aires.

La sua attività giornalistica include anche la copertura della campagna elettorale e l'elezione di Donald Trump negli Stati Uniti nel 2016. Dal 2019 al 2025, ha condotto TG2 Post, per poi passare a Filorosso e Un alieno in patria, quest'ultimo al fianco di Peter Gomez e Paolo Rossi. La conduzione della versione estiva de La Vita in Diretta, che si concluderà il 4 settembre, è stata la sua esperienza più recente prima di accettare la sfida di Ballando con le Stelle. Non si tratta della sua prima partecipazione a un talent show della Carlucci: nel 2006, Moreno aveva già gareggiato come concorrente nella prima edizione di Notti sul Ghiaccio.

L'attesa per Ballando con le Stelle 2026

La ventunesima edizione di Ballando con le Stelle prenderà il via sabato 3 ottobre 2026 su Rai1, mantenendo il format che lo ha reso uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto autunnale. La presenza di Manuela Moreno introduce un elemento di novità, sia per le modalità dell'annuncio, svelato in diretta pomeridiana, sia per il suo profilo professionale. Abituata a ruoli di responsabilità nell'informazione Rai, la giornalista si cimenterà ora in un contesto di puro intrattenimento. Come sottolineato durante l'annuncio, Moreno si unirà a un cast eterogeneo di partecipanti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, confermando la vocazione trasversale del programma.

Il successo continuativo de La Vita in Diretta Estate evidenzia la fluidità tra i volti Rai che, tra informazione e intrattenimento, contribuiscono a definire la stagione televisiva. L'attesa per il debutto di Moreno sulla pista di Ballando con le Stelle è grande, alimentata dalla curiosità per il suo approccio al ballo e alla performance, dopo una carriera ventennale nel giornalismo televisivo nazionale. L'annuncio della sua partecipazione rappresenta uno degli elementi di maggiore rilievo in questa fase di lancio della nuova edizione dello show.