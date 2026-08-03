Sono passate circa due settimane da quando Zeudi Di Palma ha ripreso la sua attività social dopo aver trascorso un paio di mesi nelle Filippine. Nel corso di una live che ha fatto su Twitch di recente, infatti, la ragazza ha elencato quello che non le va bene del suo corpo in questo periodo: dagli addominali che non ci sarebbero più ai capelli troppo lunghi, tutte conseguenze dell'esperienza da naufraga dell'Isola dei famosi.

Lo sfogo di Zeudi in diretta

Per vedere Zeudi all'Isola dei famosi si dovrà aspettare l'inizio del 2027, ma sul web già circolano moltissime indiscrezioni su come se la sarebbe cavata la ragazza nelle vesti di naufraga.

Si vocifera che Di Palma sarebbe rimasta in gioco fino alla fine (è stata una delle ultime concorrenti a tornare in Italia) e ciò si evincerebbe anche dal suo attuale aspetto fisico.

"Mi chiedete sempre di mostrarvi gli addominali, ma la verità è che non ci sono più. Niente addominali, guardate. Poi ho i capelli troppo lunghi, non li sopporto", ha detto la 24enne nel corso di una diretta che ha fatto su Twitch nel weekend.

il peggio è che questa ragazza sa benissimo quello che sta facendo 😮‍💨 pic.twitter.com/GIHbpvrout — rachele (@rachele_caps) August 1, 2026

La reazione della community

Stando a quello che ha dichiarato in live, Zeudi sembra non essere del tutto convinta dei piccoli cambiamenti che ci sono stati in lei dopo l'avventura all'Isola dei famosi, ma i suoi sostenitori non la pensano allo stesso modo.

"Ma che dice? Sembra scolpita nel marmo", "Starei ore a guardarla", "Lei sa benissimo quello che sta facendo", "Bella da togliere il fiato", "Io la trovo addirittura migliorata", "Gli addominali non ci sono? Che falsa", "Stupenda", "L'isola le ha fatto bene", "Questa ragazza è illegale", "Bella è dire poco", "Per me è ancora più affascinante di quando è partita", "Devo ammettere che invidio parecchio Scarlett", "Divina", "Questa donna non ha difetti", si legge sul web.

Il messaggio per la fan scomparsa

Nelle scorse ore Zeudi ci ha tenuto ad omaggiare una sua fan che purtroppo è venuta a mancare di recente.

"Mi è stato detto che questa ragazza era una Zeudiners e sono felice se le ho regalato momenti di spensieratezza. Ora si trova in un luogo più sereno. Carol, questo cuore è per te", ha scritto l'ex Miss Italia sul suo account di X.