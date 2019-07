Gli italiani si preparano alle vacanze estive. Nel corso dei weekend del mese di luglio assisteremo alle prime partenze verso le località balneari. Come ogni anno saranno in molti a riversarsi sulle autostrade per raggiungere le destinazioni di villeggiatura. Il Centro Coordinamento Nazionale per la Viabilità ha pubblicato il calendario con le date in cui si prevederanno criticità. L’ultimo weekend del mese corrente sarà da bollino rosso e coinciderà con il primo vero e proprio esodo vacanziero. Non mancherà traffico intenso anche nei giorni precedenti.

Primo esodo estivo nell’ultimo fine settimana di luglio

Il mese di luglio vedrà susseguirsi le partenze già dal primo weekend. Nel pomeriggio di venerdì 5 luglio ci attenderà traffico intenso, che proseguirà anche per tutta la giornata di sabato 6 e nella mattinata di domenica 7. In serata, poi, ci sarà bollino rosso. La stessa situazione si ripeterà nel fine settimana successivo, ma con maggiori criticità. Nella mattinata di sabato 13 avremo traffico intenso, così come per tutta la giornata di domenica 14.

Qualche cosa si potrebbe registrare anche lunedì 15 nelle ore mattutine. Si proseguirà nel weekend successivo con traffico intenso già dalla mattina di venerdì 19, che proseguirà per tutto i giorno. Poi avremo bollino rosso nella mattinata di sabato 20 e per tutta la giornata di domenica 21. Possibilità di code anche nelle prime ore di lunedì 22. A questo punto si andrà verso il primo grande esodo estivo di quest’anno. Si attenderà traffico intenso già nel pomeriggio di giovedì 25, dopodiché sarà una crescita costante.

Il bollino rosso contrassegnerà per intero le giornate di sabato 27 e domenica 28, ma anche nelle ore pomeridiane di venerdì 26 avremo criticità lungo la rete autostradale in direzione delle località di villeggiatura. Continueranno ad esserci code anche lunedì 29.

Divieto di circolazione per i mezzi pesanti nei weekend

Nei weekend del mese di luglio avremo lo stop ai mezzi pesanti sulle autostrade italiane. Nelle giornate di domenica rimarranno fermi nella fascia oraria 7:00-22:00, mentre in quelle di sabato non potranno circolare dalle ore 8:00 alle ore 16:00, fatta eccezione per il 27, quando il divieto verrà prolungato fino alle ore 22:00.

In occasione dell’ultimo weekend del mese, avremo lo stop anche venerdì 26 nella fascia oraria 16:00-22:00. In questo modo si cercherà di agevolare il traffico dei vacanzieri. Per ricevere aggiornamenti in tempo reale sono numerosi i canali a cui poter attingere si può consultare il portale www.cciss.it, oppure le trasmissioni di Isoradio o l’app VAI di Anas.