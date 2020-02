Nel mese di febbraio una delle mete più suggestive per i subacquei è l’isola di Malpelo. Luogo incantevole e singolare per le immersioni con gli squali. Le immersioni a Malpelo si differenziano dalle altre per flora e fauna. All'isola di Malpelo si potrà vivere un'esperienza in mare unica. Un habitat d'incanto dove respirare un’atmosfera singolare sul fondale di rocce e tane. Murene gigantesche, aquile di mare dal manto puntiforme, tonni a pinne gialle e argentate, ed è qui che vive uno dei banchi di squali martello più grande del mondo, nel sito di La Nevara.

L'isola di Malpelo

L’isola si trova a 506 km dalle coste della Colombia. Generalmente è raggiungibile con il traghetto. Le navi per raggiungere l’isola di Malpelo salpano dal porto di Buenaventura o da quello di David. Il luogo è dichiarato patrimonio Unesco dal 2006. La Colombia tiene molto in considerazione il rispetto dell'ambiente. Questo grazie all'attuazione di eventi mirati volti a preservare tutti i paesaggi naturali internazionali. Colombia, Costa Rica, Panama ed Ecuador hanno infatti stipulato la dichiarazione di San José in cui si impegnano a proteggere e a fare un uso sostenibile della biodiversità marina.

La Costa Rica sin dal 2015 si è orientata verso politiche green e sostenibili, tentando di diventare una nazione con l'utilizzo del 100% di fonti di energia rinnovabile, obiettivo quasi raggiunto già nel 2015, nel 2016 e nel 2017. All'isola di Malpelo, oltre agli splendidi e ricchi fondali, è possibile anche visitare il “Santuario de Fauna y Flora Malpelo” che dal 1995 fa parte del sistema dei parchi naturali nazionali della Colombia.

Immergersi a Malpelo: fra squali e un fondale unico al mondo

Le immersioni all’isola Malpelo richiedono un gruppo di subacquei esperti; è consigliabile raggiungerla con imbarcazioni da regata subacquea. Le escursioni generalmente partono dai porti di David a Panama o Buenaventura in Colombia. I siti di immersione in quest’area presentano pareti e pinnacoli ripidi, mentre l’isola sorge da una cresta sottomarina.

Nei dintorni ci sono anche alcune cave e grotte sottomarine da esplorare. La profondità delle immersioni si aggira attorno ai trenta metri massimo.

Da febbraio fino a maggio è il periodo dell'anno in cui l’avvistamento degli squali martello è migliore. Le acque sono più fredde e la visibilità ridotta a causa di un'alta concentrazione di plancton. Gli avvistamenti sono sicuri. Nelle immersioni all’isola Malpelo è possibile ammirare più specie di squalo che in tutti gli altri siti subacquei. Si potranno vedere, nel loro habitat:

squali pinna bianca;

squali Galapagos;

squali balena;

squali seta;

squali martello, con la possibilità di avvistare un banco di 300 esemplari.

Le immersioni in questa zona sono eseguibili unicamente con il brevetto.