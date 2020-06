Addio al bagaglio a mano. A partire da oggi venerdì 26 giugno tutti coloro che viaggeranno in aereo non potranno portare con sé il bagaglio a mano in cabina. Bisognerà quindi preoccuparsi di consegnarlo ai banchi del check-in. La procedura è valida su tutti i voli nazionali e internazionali che partono e sono diretti per l’Italia. Tale misura è stata adottata per contenere il fenomeno Covid-19 ed evitare possibili contagi.

A seguito della disposizione del ministero della Salute del 23 giugno 2020, l’uso delle cappelliere viene dunque ad essere vietato. Si potrà portare a bordo solo un bagaglio di piccole dimensioni da posizionare sotto al sedile di fronte al passeggero.

Come ha già chiarito Alitalia, sì a borse da donna, zaini, porta computer e altri oggetti contenenti gli effetti personali che non eccedano le misure di 36 x 45 x 20 cm. Trolley e borsoni potranno, invece, essere riposti in stiva a titolo gratuito.

Enac: 'Vietato l'utilizzo delle cappelliere'

Con una comunicazione facente riferimento al Dpcm dello scorso 11 giugno, l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha trasmesso alle compagnie aeree e alla Iata (International Air Transport Association) le nuove misure riguardo i bagagli a mano. Riporre il trolley o altri oggetti in cappelliera è visto come un momento di assembramento durante la fase di imbarco che potrebbe causare nuovi contagi, per cui ne viene vietato l’utilizzo.

No al distanziamento interpersonale a bordo

La nota dell’Enac ha riportato che è consentito derogare l’obbligo del distanziamento interpersonale di un metro nel caso in cui siano soddisfatte determinate condizioni sanitarie come il ricambio di aria a bordo. Inoltre, poiché tutti i sedili verranno occupati, ogni passeggero dovrà continuare a indossare la mascherina e cambiarla ogni quattro ore.

Misurazione della temperatura e autocertificazione

La direttiva diffusa dall'Enac prevede anche che si dovrà misurare la temperatura corporea di ogni passeggero prima che salga a bordo dell’aeromobile. Nel caso in cui si superino i 37,5° sarà vietato l’accesso a bordo. Sarà dunque considerato superfluo un ulteriore controllo durante le fasi successive dell’imbarco.

Il passeggero dovrà inoltre compilare un’autocertificazione attestante che non è entrato in stretto contatto con persone affette da Covid-19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino ai 14 giorni successivi. Il passeggero si impegna poi a comunicare al vettore e alle autorità sanitarie territoriali competenti la manifestazione dei sintomi entro otto giorni dallo sbarco dall'aeromobile affinché si possano rintracciare i contatti. Il modello da compilare, fornito dal ministero della Salute, deve essere riempito, preferibilmente in modalità elettronica, dal passeggero che lo consegnerà prima della partenza alla compagnia aerea.