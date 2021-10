Con l'avvicinarsi di Halloween, una meta turistica particolarmente indicata al clima di tale festa potrebbe essere la Transilvania, zona della Romania nota nel mondo in particolare per la leggenda del conte Dracula.

Le caratteristiche della regione

Situata nella zona ovest della Romania, la Transilvania rimane dietro alla catena montuosa dei Carpazi. Dall’origine del nome spunta il significato, in riferimento ai boschi e alle foreste, che occupano gran parte del territorio. Ma la popolarità della meta turistica è attribuibile alle vicende leggendarie del conte Dracula, che vi dimora.

Ciononostante il turismo è fluente nella regione anche per vacanze on the road, per molte altre attrazioni culturali e per i panorami suggestivi. Per i visitatori che partono dall’Italia, è possibile raggiungere Bucarest in aereo e poi proseguire in macchina, con l’autonoleggio sul posto.

Come valuta monetaria in uso c’è il leu, mentre le lingue parlate sono il romeno, l’ungherese e il tedesco. Il clima è generalmente di tipo continentale, dove gli inverni sono rigidi e le estati calde.

Le mete da non perdere

Sono diverse le città caratteristiche simbolo della Transilvania, che rappresentano delle tappe entusiasmanti. Brasov è il centro urbano più esteso della regione e rimane sulla fascia Sud dei monti Carpazi, nei dintorni di prestigiose aree sciistiche.

Prevale uno stile moderno, con l’unione di più culture e la ricchezza storica medievale, che sfoggia l’arte architettonica gotica, nella parte centrale. Qui, i turisti possono ammirare i tipici vicoli stretti, dove tra gli uni e gli altri sembrano crearsi dei labirinti. Poi ci sono dei punti di ristoro, e negozi con degustazioni della cucina locale in Piata Sfatului.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle vicinanze, ci sono: la Casa del Consiglio, i musei di Brasov, della Memoria Casa Muresenilor, la Torre del Trombettiere e la Chiesa Nera. Inoltre, i castelli di Bran e di Peles ed il Palazzo Pelisor, in cui il primo è la dimora di Dracula. Mentre a Sighisoara si trova una roccaforte e città, appartenente all’Unesco e rappresenta il luogo delle vicende del famigerato conte vampiro.

Nello scenario gotico regna un’atmosfera emozionante, che coinvolge ogni volta i visitatori, per la magia del posto. Sulle alture del centro, emerge l’area medievale e nella parte più bassa si trova la città moderna.

Qui vi è la Torre dell’Orologio con la vista panoramica dalla cima. Per i turisti più coraggiosi, da visitare anche la Casa di Dracula, ovvero il Principe di Valacchia, personaggio dal quale trae spunto la leggenda del vampiro. Poco distante, ecco la Casa Veneziana, che sfoggia le decorazioni nell’arte gotica e le strutture religiose, di cui la Chiesa sulla Collina e quella del Monastero Dominicano.

Altre città

Sibiu vanta il primato per la bellezza, nelle adiacenze del Castello di Bran ed è raggiungibile dai turisti in macchina, oppure in pullman.

Nel centro storico medievale, si trova la Piazza di Piata Mica, che risale fino al XII secolo. Vicino a Orasul de Sus, si trova l’imponenza della Cattedrale Evangelica di Sfanta Maria, fino ad arrivare al Museo di Etnografia. Mentre verso la zona settentrionale della città, è possibile visitare la Casa Ottocentesca, dagli affreschi del XV secolo e numerose torri, che regalano il panorama gotico.

Nel distretto di Cluj, ecco la città di Turda, uno dei luoghi più affascinanti della Transilvania, per la ricchezza culturale e storica. Qui, i turisti ambiscono a visitare le rovine di Potaissa, che è un’antica roccaforte di guerre leggendarie tra romani e popolazioni germaniche. Poi, la Salina Turda mostra ai turisti le grotte di sale scavate nella terra, che sono raggiungibili attraverso un ascensore. Nel medesimo luogo, un parco sotterraneo accoglie i turisti con numerose attrazioni per grandi e piccoli.