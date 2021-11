La zucca è un ortaggio tipicamente autunnale, particolarmente indicato non solo per i contorni o come condimento di primi o secondi piatti, ma anche per la preparazione di dolci. Essi sono ottimi e indicati in tutto l'autunno, da Halloween fino al periodo di Natale.

Di seguito approfondiamo tre Ricette di pasticceria dolce a base di zucca.

Crostata di zucca con cioccolato

Ingredienti:

500 g di pasta frolla surgelata

600 g di polpa di zucca

150 g di biscotti secchi

80 g di amaretti

70 g di cioccolato fondente

3/4 cucchiai di zucchero di canna

q.b. di burro

5 dl di latte intero

q.b. di cannella

Preparazione:

Nei dolci con la zucca, la ricetta della crostata con cioccolato.

Iniziate a tritare fine il cioccolato e conservatelo da parte in una ciotola. Poi, pensate alla pulizia della zucca, privatela di semi, filamenti e tagliatela a piccoli pezzetti. In una pentola, mettete i cubetti di zucca a cuocere insieme al latte, fino all’assorbimento dello stesso e miscelate bene. Poi, frullate i biscotti secchi con gli amaretti e unite due parti della purea di zucca.

A fronte di ciò, aggiungete anche gli altri ingredienti, fra cui: lo zucchero di canna, la cannella e il cioccolato tritato. Mescolate con cura il tutto e proseguite con la stesura della pasta frolla, imburrate una tortiera e ricopritela con la pasta. A questo punto, trasferite il composto di zucca nella teglia foderata di pasta e sistemate sulla base i biscotti tritati.

Poi infornate il dolce per circa 40 minuti a 180°, controllando a fine cottura che i bordi della torta siano dorati e servite.

Muffin di zucca e lavanda

Ingredienti:

400 g di polpa di zucca

350 g di zucchero

300 g di farina 00

160 g di zucchero a velo

180 ml di olio extravergine d'oliva

80 g di noci

q.b. di fiori di lavanda

1 albume

q.b. di sale

4 uova

1 bustina di lievito

q.b. di cannella

1 limone

Procedimento:

Tra i dolci con la zucca, ecco la ricetta dei muffin di zucca e lavanda.

Come prima cosa, tritate la polpa di zucca fine e trasferitela in una ciotola. Da qui, aggiungete: zucchero, uova intere, farina, lievito, noci spezzettate, cannella ed un pizzico di sale. A fronte di ciò, unite l’olio extravergine d’oliva e proseguite a mescolare il tutto, per amalgamare tutti gli ingredienti.

Foderate gli stampini da muffin, mettete l’impasto nei pirottini e infornate a 180° per quasi mezz’ora.

Una volta che i muffin sono pronti, lasciateli raffreddare completamente nello stampo per alcuni minuti. Intanto, montate a neve l’albume, unite un pizzico di sale, alcune gocce di limone ed aggiungete poco alla volta lo zucchero a velo. Con l’aiuto di un cucchiaio, versate la glassa sui muffin, guarnite con i fiori di lavanda e servite.

Budini di zucca con zenzero e cannella

Ingredienti:

60 g di zucchero di canna

q.b. di zenzero

1 limone

q.b. di cannella

2 uova

q.b. di yogurt greco

1 stecca di cannella

q.b. di miele d'acacia

400 g di polpa di zucca

q.b. di sale

Procedimento:

Ecco la ricetta dei budini di zucca con zenzero e cannella tra i dolci con la zucca. Tagliate le scorze dei limoni e la zucca a pezzetti ed aggiungetele la stecca di cannella alla cottura a vapore.

Dopo 10 minuti, assicuratevi che i cubetti di zucca siano morbidi e lasciateli raffreddare. In seguito, trasferite il tutto in un mixer, unite lo zucchero, mezzo cucchiaio di zenzero ed uno di cannella in polvere. A parte, sbattete le uova con un pizzico di sale, fino a ottenere un composto omogeneo e versatelo in diversi bicchieri, poi copriteli con la carta di alluminio.

Sistemate il cestello per la cottura a vapore, in modo che riempite la casseruola con l’acqua, fino al fondo del cestello. Da qui, posizionate i bicchieri, copriteli ed attendete l’ebollizione, poi procedete alla cottura dei budini per mezz’ora. Una volta pronti, lasciateli raffreddare e poneteli in frigorifero per qualche ora. A fronte di ciò, eliminate l’alluminio dai bicchieri, completate con l’aggiunta di cannella, yogurt greco, miele e servite.