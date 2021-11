La città di Salisburgo è una meta turistica ideale per immergersi nella cultura dell'Austria nell'arte barocca.

Situata al confine con la Germania, circondata dalle Alpi Orientali, Salisburgo ha circa 160 Mila abitanti.

Una città dalle origini celtiche

Dal 15 a.C. l’attuale Salisburgo diviene dimora delle popolazioni celtiche, che in seguito si stanziano lungo il fiume Salzach, in molteplici comunità. Il nome della città significa Castello di sale e viene dato in riferimento alla fonte basilare economica, dell’estrazione di sale dalle miniere. Nel 798, Carlo Magno richiede al pontefice in carica Leone III, la nomina della città come Arcidiocesi, che viene accolta.

A fronte di ciò, il territorio della Chiesa raggruppa gran parte della Baviera e completamente l’Austria. Dal 1166, con il trono di Federico Barbarossa, sale al potere della Signoria di Salisburgo l’arcivescovo Corrado II. Ma, la trasformazione in stile barocco della città avviene per opera di Paris Conte di Lodron ed altri arcivescovi. Agli inizi dell’800, il Principato di Salisburgo passa all’Austria, poi l’acquisizione va alla Baviera, per ritornare all’Austria dopo il Congresso di Vienna. Mel 1850, Salisburgo ottiene l’indipendenza dalla corona austriaca e diviene nota come l’Occidente Dorato.

Cosa visitare nel cuore della città

Nel centro cittadino sfilano le bellezze storiche, come il Duomo, i palazzi Mirabell e vescovile, tra le vie a ciottoli e le maestosità monumentali.

Qui, si svolge annualmente il Festival di Salisburgo, in onore di Mozart che regala al luogo la fama di città della musica. Oltre a essere una meta ricercata dai turisti per concerti, teatri e musei, Salisburgo è anche apprezzata per i mercatini di Natale.

Il castello di Hellbrunn

Agli inizi del 1600, il principe Marcus Sitticus incarica l’architetto Solari, della costruzione di una proprietà estiva in stile italiano.

Tale progetto richiede alcuni anni per il completamento e come risultato nasce una sontuosa villa, circondata da un grande parco, alle porte della città. Dall’impronta rinascimentale, il castello vanta tutt’oggi la sua bellezza nel mondo e la magia del luogo accompagna lo scenario intorno alla roccaforte, con fontane e grotte spettacolari.

Qui, anche la popolarità dei giochi d’acqua, tra le attività d’intrattenimento per i visitatori, nei giardini circostanti.

Il Duomo

La cupola del Duomo si presenta con una forma ottagonale, a cui seguono le torri gemelle, mentre sulla facciata della costruzione sfoggiano gli ornamenti di statue e santi. Nel 767 il vescovo realizza il monumentale edificio in onore dei patroni, con diverse modifiche e ricostruzioni negli anni successivi.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la cattedrale subisce ingenti danni dai bombardamenti ed in seguito viene restaurata. Le decorazioni sulla cupola a più colori rappresentano la vita di Cristo, mentre all’interno vi sono dei portali in bronzo, nei simboli di fede, speranza e carità.

Ogni anno, il Duomo inaugura il Festival di Salisburgo, dove regala lo sfondo alla rappresentazione.

La Fortezza di Hohensalzburg

Sulla parte più antica della città si trova il castello di Hohensalzburg, l’area militare e medievale nota tra le più grandi fortezze d’Europa. La costruzione risale all’XI secolo, nella guerra tra Chiesa ed Impero e la roccaforte diviene un piccolo centro cittadino, in cui dimorano i principi ecclesiastici. All’inizio il castello viene utilizzato come difesa nei conflitti militari, poi nel tempo diventa una prigione e oggi ospita i musei delle Marionette e della Fortezza. Inoltre, è sede attuale anche di numerosi eventi musicali e d’intrattenimento che si svolgono nel periodo estivo.