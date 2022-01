Musei Vaticani e Sistina: chi ha in mente un viaggio nella Città Eterna, deve necessariamente mettere nella propria "to do list" la visita in questi luoghi meravigliosi. Roma non è solamente la Capitale d'Italia, quella che non fu "costruita in un giorno", ma per utilizzare una famosa frase di Alberto Sordi: "Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi."

Dentro Roma ci si perde, letteralmente. Fontane, piazze, vicoli, palazzi e monumenti, una Città che accompagna ogni suo visitatore nella storia, passo dopo passo, via dopo via, museo dopo museo.

Dopo tante restrizioni dovute al Covid-19 sta tornando la voglia di viaggiare, di vedere, di osservare quanto bello ci circonda, quanto è bello il nostro Paese e quante meraviglie si nascondono in ogni, singola, regione.

Diario di Viaggio: un'esperienza unica

Se si decide di visitare i Musei Vaticani e la Sistina, la prima regola da seguire è la comodità: si consiglia un abbigliamento comodo, perché il complesso museale vaticano sembra infinito e per una visita ad hoc - si intende con una guida esperta - ci vogliono almeno 3 ore. Una volta terminato il tour, si avrà la possibilità di restare all'interno della struttura fino alla sua chiusura, quindi fino alle ore 18. Il tour guidato è sicuramente la scelta migliore, perché i Musei e la Sistina sono davvero "impegnativi" e visitarli da soli sicuramente si perderebbe più del 50% delle cose più belle e interessanti da vedere.

Cosa aspettarsi dalla visita guidata

Tanta meraviglia. Si potrebbero riassumere così le aspettative di ognuno. Solo tanta meraviglia. Sicuramente si consiglia di visitare il Museo Gregoriano Egizio: ce ne sono tanti in giro per il mondo e in molti, quasi sicuramente, conosceranno quello all'interno del Louvre. Ma il il museo egizio del Vaticano è qualcosa che va oltre.

Mummie a parte (che quelle fanno sempre il loro effetto), bisogna osservare attentamente le numerose stele perfettamente conservate e i geroglifici in esse impressi, cercando di immaginare quale immensa cultura abbia trasmesso il popolo egiziano. La perfezione dei dettagli, il modo di "comunicare" e il profondo culto per la vita che andava ben oltre la morte, tutto perfettamente conservato e ben visibile al turista appassionato di arte e cultura.

Ci sono poi opere della classicità greco-romana: per chi non lo sapesse, il famoso gruppo marmoreo del Laocoonte, è stata la prima opera di questi Musei. Rinvenuto il 14 gennaio 1506, in un vigneto sulle pendici del Colle Oppio, presso i resti della Domus Aurea di Nerone. Non solo sculture e "lastre" di pietra. Qui i è possibile ammirare le famose Stanze di Raffaello, che furono "lavorate" tra il 1508 ed il 1520. Si tratta di quattro sale, denominate:

Stanza della Segnatura

Stanza di Eliodoro

Stanza dell’Incendio di Borgo

Sala di Costantino

Sono stanze interamente affrescate che lasciano tutti, nessuno escluso, letteralmente senza fiato. Grazie a questa immensa collezione di tesori, sarà possibile conoscere l'Italia anche attraverso la Galleria delle Carte Geografiche: un lunghissimo corridoio, dedicato alla rappresentazione del Bel Paese, che conta su ben quaranta tavole, finemente decorate con dovizia di particolari.

I Musei Vaticani sono tanti ambienti dedicati ad un determinato periodo storico o ad una determinata cultura, racchiusi in un unico complesso. Quello che è possibile visitare in 3 ore di tour guidato, sono:

Museo Pio Clementino

Museo Gregoriano Egizio

Museo Gregoriano Etrusco

Pinacoteca Vaticana, in cui sono conservate opere di Giotto, Leonardo, Caravaggio

Collezione d’Arte Religiosa Moderna, con opere di Botero, Van Gogh e Dalì, tra gli altri

cui vanno aggiunte:

Sala Sobieski

La Sistina

Le Stanze di Raffaello

Loggia di Raffaello

Appartamento Borgia

La Sistina: il magnifico capolavoro di Michelangelo Buonarroti

Il tour culmina con la visita alla Sistina. Un luogo di culto e, per questo, le guide turistiche ne raccontano la storia all'esterno, perché al suo interno è severamente vietato parlare ad alta voce come anche scattare fotografie o girare video.

Si parla del più grande copyright esistente al mondo, un'opera d'arte di assoluta bellezza, che vale la pena ammirare per tutti i 15 minuti in cui è consentito soffermarsi al suo interno. Michelangelo era uno scultore - sua la famosa Pietà conservata nella Basilica di San Pietro - ma la Sistina rappresenta la "summa" di tutti i suoi capolavori. I colori, le proporzioni, i drappi e anche i doppi sensi contenuti nelle oltre 300 figure rappresentate, sono davvero un inno alla bellezza. Piccolo spoiler: nel famoso Giudizio Universale, c'è un autoritratto del Buonarroti.