L'Umbria è una regione che si trova nel cuore dell'Italia ed è una meta ideale per trascorrere delle vacanze immersi nella natura (non a caso viene chiamata "cuore verde d'Italia"). Questa regione è ricca di arte, di cultura e anche di acqua: infatti sono presenti sorgenti e laghi montani, oltre che a fiumi e a oasi naturalistiche.

Arte e cultura

Fra i paesi umbri da visitare che presentano capolavori culturali e architettonici ci sono Spoleto, Perugia, Gubbio, Terni, Todi, Orvieto, Città di Castello, Spello, Narni, Trevi, Montefalco, Bevagna, Amelia, Città della Pieve, Corciano e Castiglione del Lago.

In Umbria sono presenti dei siti Unesco, come la Basilica di San Francesco ad Assisi, la Basilica di San Salvatore a Spoleto e il Tempietto sul Clitunno a Campello. Altri luoghi da visitare per chi ama luoghi storici, vi sono il castello di Alviano, la Rocca di Assisi, la Rocca Albornoziana a Spoleto, la Fortezza Medievale a Castiglione del Lago, la Rocca sull'Isola Polvese e il Castello dei Cavalieri di Malta a Magione. A Umbertide, invece, si trova la Rocca e la Fortezza di Civitella Ranieri. A Gubbio c'è il Castello di Petroia e a Narni vi è la Rocca. Altri castelli e rocche si trovano a Corciano, Norcia, Gualdo Tadino e Pietralunga.

Infine per chi ama le opere d'arte ci sono il Palazzo della Penna a Perugia, il Museo dell'Accademia delle Belle Arti, l'area archeologica industriale a Città di Castello (soprattutto per le opere di Alberto Burri) e a Città della Pieve vi è il Giardino dei Lauri.

Altri luoghi artistici si trovano a Spoleto, a Terni, a Torgiano, a Foligno e sul lago Trasimeno.

Per gli eventi musicali spiccano il Festival dei Due Mondi di Spoleto, l'Umbria Jazz a Perugia e il Todi Arte Festival. A Gubbio si svolge la Festa tradizionale dei Ceri, a Trevi il Palio dei Terzieri. a Spello l'Infiorata, e poi la Giostra della Quintana a Foligno, la Festa del calendimaggio ad Assisi e la Corsa all'Anello di Narni.

Natura, parchi e sport

Nella regione esistono aree protette, dove è possibile praticare la vita e lo sport all'aria aperta, immersi in un luogo pieno di storia. I parchi più importanti sono quello Nazionale dei Monti Sibillini, in cui è possibile fare trekking, sci, equitazione, arrampicate, parapendio, deltaplano e mountain bike.

Inoltre in Umbria ci sono: il parco di Colfiorito (conosciuto per il birdwatching), il Parco del Monte Cucco e la Grotta del Monte Cucco (noto per per la speleologia) e il Parco del Monte Subasio (ideale per il volo libero, il parapendio e il trekking). Nelle oasi è possibile praticare la pesca sportiva, il cicloturismo e il canottaggio.

Altri parchi e oasi naturalistiche da visitare sono l'Oasi di Alviano, la Foresta Fossile di Dunarobba, il Parco del Trasimeno, il Parco Fluviale del Nera, le Cascate delle Marmore e le Fonti del Clitunno.

Archeologia e acque

L'archeologia permette di scoprire antichi tesori umbri appartenuti ad epoche e popoli passati. Alcuni luoghi da visitare in tal senso si trovano a Perugia e nel Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, a Corciano, a Gubbio, ad Assisi, a Cannara, a Bevagna, a Spoleto, a Todi e a San Gemini.

Altre città da visitare per i siti archeologici sono Terni, Narni, Amelia e Orvieto.

Riguardo alle acque ci sono sorgenti e terre ricchissime di acqua, utili anche per rilassare il corpo e la mente. Ci sono in tutto il territorio umbro 17 sorgenti con acque utilizzabili per l'imbottigliamento e altre usate per le cure termali nei centri benessere.

Enogastronomia, artigianato e pellegrinaggi

I sapori della tavola umbra comprendono anche l'enologia oltre che l'enogastronomia. Le ricette rispecchiano il luogo in cui si trovano e non resta che saperne di più. I prodotti tipici sono il vino, l'olio e la birra. Per i primi piatti tipici troviamo la pasta, i legumi e il risotto, mentre fra le carni rigorosamente del luogo ci sono quella di lepre, l'agnello, l'anatra e la gallina.

Tutto rigorosamente condito con le preparazioni tipiche del luogo. Per il pesce sono ovviamente diffuse le prelibatezze di lago, alcune specialità sono presidiate da Slow Food. Altri prodotti tipici sono la cipolla di Cannara, il fagiolo di Cave Foligno, la patata rossa di Colfiorito, la lenticchia di Castelluccio di Norcia, lo zafferano di Cascia, il tartufo di Norcia, il pane e i dolci come ad esempio gli strufoli e le fave dei morti.

Riguardo all'artigianato vi sono prodotti di bottega con cui è possibile intravedere il legame dell'uomo con questi mestieri. L'artigianato è espressione della cultura medievale e rinascimentale, infatti gli utensili e i metodi della tradizione hanno mantenuto vivo la cultura fino ad oggi.

Sempre per l'artigianato sono celebri le ceramiche di Deruta, le terrecotte di Ripabianca e a Gubbio e Gualdo Tadino è possibile visitare i musei artigianali della ceramica e dell'arte in generale. Una tipicità del luogo è la lavorazione del ferro battuto a Gubbio e i ricami ad Assisi. Infine, è molto famosa la lavorazione del legno, quella del vetro, l'oreficeria e la produzione di cashmere.

L'Umbria è meta di pellegrinaggi a sfondo religioso. Infatti, Assisi è conosciuta per aver dato i natali a San Francesco e invece Terni è nota per San Valentino, "protettore degli innamorati". Oltre ad Assisi, ci sono varie abbazie, eremi, monasteri, santuari, conventi e basiliche sparsi in tutta la regione importanti per la cultura mistica.