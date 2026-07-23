La Sicilia del vino si prepara a trasformarsi in un affascinante itinerario dell’enoturismo con il ritorno di Calici di Stelle. Dal 24 luglio al 12 agosto, ventinove cantine e trentuno appuntamenti animeranno l’isola, offrendo un’esperienza unica per scoprire i suoi paesaggi vitivinicoli. L’evento, promosso dal Movimento turismo del vino Sicilia, coinvolgerà attivamente anche cinque importanti Comuni siciliani: Castiglione di Sicilia, Pachino, Pantelleria, Partinico e Poggioreale, estendendo la sua portata su tutto il territorio.

Calici di Stelle si configura non solo come una celebrazione del vino siciliano, ma come un vero e proprio percorso che pone al centro il territorio, le sue persone e la capacità delle imprese vitivinicole di costruire relazioni significative e valore condiviso.

Con una storia che si estende per oltre trent’anni, la manifestazione continua a narrare l'essenza del vino direttamente nei luoghi della sua origine. Oggi, questa esperienza assume un significato ancora più profondo, in un contesto dove l’enoturismo è riconosciuto come uno dei comparti più dinamici dell'intero settore vitivinicolo.

Un progetto di rete per la valorizzazione territoriale

L’iniziativa si propone come un ambizioso progetto di rete, capace di unire le cantine con una vasta gamma di attori locali. Saranno coinvolti produttori agroalimentari, ristoratori, operatori turistici, associazioni culturali, artisti, musicisti e diverse realtà locali, creando un sinergico sistema di promozione.

Il programma è ricco di attività pensate per la scoperta del vino e dei territori: si spazierà dalle visite guidate in cantina alle degustazioni approfondite, dagli incontri diretti con i produttori a proposte gastronomiche che esaltano le eccellenze locali, senza dimenticare momenti culturali e di intrattenimento. Per conoscere il programma completo delle singole iniziative e le modalità di partecipazione, è possibile consultare i canali ufficiali delle aziende aderenti e del Movimento turismo del vino Sicilia.

L'impatto economico dell'enoturismo in Italia

Il settore dell’enoturismo rappresenta una forza trainante per l'economia italiana. Dati recenti evidenziano come il turismo legato al vino generi un valore complessivo che supera i 3 miliardi di euro a livello nazionale.

Questo comparto contribuisce in maniera sempre più significativa all'economia delle aziende vitivinicole e si conferma uno degli strumenti più efficaci per la promozione delle destinazioni rurali e dei loro prodotti tipici. L'importanza di eventi come Calici di Stelle risiede proprio nella loro capacità di catalizzare questo valore, trasformando la passione per il vino in un motore di sviluppo sostenibile per intere regioni.