Nel 2025, la Sardegna ha segnato un nuovo record nel settore del turismo internazionale, superando per la prima volta la soglia dei venti milioni di presenze. Con un totale di 21.802.000 presenze (+15,6% sul 2024) e 5.108.000 arrivi (+15% sul 2024), l'isola ha consolidato la propria attrattiva globale. La componente internazionale si conferma maggioritaria, rappresentando il 56% del totale con 12,1 milioni di presenze, evidenziando il peso strutturale del turismo estero nell'economia regionale.

La Germania si conferma il primo mercato straniero e assoluto, con i visitatori tedeschi che per la prima volta hanno superato i tre milioni di presenze, registrando un aumento del 19,8% rispetto al 2024 e una permanenza media di 4,8 giorni.

A seguire, la Francia con 1,6 milioni di presenze e una crescita del 21,6%, e la Svizzera, che per la prima volta supera il milione di presenze. Il Regno Unito si attesta sopra le 800 mila presenze, mentre la Polonia raggiunge 608.903 presenze, con un notevole incremento del 36% rispetto all'anno precedente. Anche la Spagna contribuisce con poco più di mezzo milione di presenze, segnando un aumento del 17,2%. Questi cinque principali mercati di provenienza costituiscono circa il 60% delle presenze straniere.

Flussi da mercati emergenti e consolidati

Nella classifica dei principali mercati, gli Stati Uniti si distinguono con quasi 400 mila presenze, mostrando un incremento di oltre l’80% rispetto al 2023 e del 33,3% sul 2024.

Tra i Paesi extra-UE, il Canada raggiunge 116.325 presenze (+31,2%), l’Australia 106.925 (+25%), l’Argentina 86.387 (+33,5%) e il Brasile 84.644 (+1,1%). Anche i mercati orientali, pur con numeri ancora contenuti, mostrano tassi di crescita significativi: la Cina conta 21.447 presenze (+26,6%), il Giappone 9.956 (+10%) e l’India poco più di 10 mila (+8,1%). La Repubblica Ceca si posiziona con 286.967 presenze (+19,2% sul 2024), preceduta da Paesi Bassi e Austria nella top ten.

Impatto economico e vie d'accesso

L'incremento dei flussi turistici si riflette positivamente sull'economia regionale. Nei primi nove mesi del 2025, la spesa dei turisti stranieri in Sardegna ha raggiunto i due miliardi di euro, segnando un aumento del 25% rispetto agli 1,6 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024.

La Gallura si conferma la principale porta d'ingresso per il turismo internazionale, con oltre due milioni di visitatori esteri – il 51% del totale – che hanno scelto l'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda per accedere all'isola.

Sul fronte del turismo nazionale, la Lombardia rappresenta il principale mercato interno con oltre 2,3 milioni di presenze e una permanenza media di 5,8 giorni, seguita da Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna.