Il Belmond Grand Hotel Timeo di Taormina ha conquistato un prestigioso posto tra i 15 migliori resort d'Europa, secondo la rinomata classifica annuale stilata dalla rivista statunitense Travel + Leisure. L'importante riconoscimento è stato annunciato il 10 luglio 2026 e si basa sulle preferenze espresse dai lettori della testata, esperti e appassionati di strutture di alta gamma nel continente europeo.

Situato nella suggestiva cornice di Taormina, in provincia di Messina, il Timeo si distingue come l'unico hotel siciliano a figurare in questa esclusiva graduatoria di Travel + Leisure.

La classifica valuta attentamente molteplici aspetti che definiscono l'esperienza di lusso, tra cui l'eccellenza dei servizi offerti, la posizione strategica, la qualità dell'offerta gastronomica e, in generale, l'esperienza complessiva garantita agli ospiti. Il Belmond Grand Hotel Timeo è particolarmente apprezzato per la sua posizione panoramica mozzafiato, che regala viste spettacolari sull'imponente Etna e sull'antico Teatro Greco, elementi che si fondono con una lunga e consolidata tradizione di ospitalità.

Un riconoscimento di valore internazionale per la Sicilia

L'inserimento del Timeo nella lista dei migliori resort europei non solo celebra l'eccellenza della struttura, ma evidenzia anche il notevole valore dell'offerta turistica siciliana e la sua crescente capacità di attrarre una clientela internazionale esigente.

La classifica di Travel + Leisure è universalmente riconosciuta come un punto di riferimento autorevole nel settore dell'ospitalità di lusso, fungendo da guida essenziale per viaggiatori di tutto il mondo nella selezione delle loro destinazioni e delle strutture ricettive più esclusive.

Il Belmond Grand Hotel Timeo: un'icona di ospitalità

Il Belmond Grand Hotel Timeo, fiore all'occhiello del gruppo Belmond, si erge maestoso nel cuore del centro storico di Taormina, proprio accanto al celebre Teatro Greco. L'hotel propone ai suoi ospiti camere e suite raffinate, molte delle quali offrono viste incantevoli sul mare e sull'Etna. La struttura vanta inoltre un lussureggiante giardino mediterraneo, una piscina panoramica che si affaccia su scenari indimenticabili e un ristorante che delizia i palati con specialità della cucina locale e internazionale.

Il Timeo è rinomato per l'eccellenza dei suoi servizi e per l'attenzione meticolosa dedicata a ogni singolo ospite, fattori che hanno giocato un ruolo cruciale nel conseguimento di questo significativo traguardo internazionale.