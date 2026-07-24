L'imprenditore emiratino Mohammed Ali Alabbar, fondatore della rinomata società Emaar Properties – celebre per la realizzazione dell'iconica torre Burj Khalifa a Dubai – ha recentemente visitato Macugnaga. La località turistica piemontese, incastonata ai piedi della maestosa parete est del Monte Rosa, ha accolto Alabbar per un pomeriggio dedicato all'esplorazione del territorio e a un confronto con l'amministrazione locale. La notizia è stata resa pubblica dal sindaco di Macugnaga, Stefano Candiani.

Il primo cittadino ha riferito che «Mister Alabbar si è trattenuto nel pomeriggio di mercoledì a Macugnaga, apprezzando la bellezza del paese e del Monte Rosa, intrattenendosi con l’amministrazione per conoscere le idee di sviluppo del paese e ha poi visitato il Dorf, terminando all’alpe Burki.

Una visita importante per il futuro della perla delle Alpi». Questo incontro ha rappresentato un momento significativo per la comunità locale, evidenziando l'interesse per le potenzialità di sviluppo della zona.

Il sindaco Candiani ha inoltre spiegato di aver invitato personalmente l'imprenditore, con il quale intrattiene un rapporto. «Lunedì mi ha telefonato dicendomi che mercoledì sarebbe venuto. Ha preso l’aereo ed è atterrato a Linate, da lì è proseguito fin qua con l’elicottero», ha raccontato Candiani, sottolineando la rapidità e la modalità del viaggio. La visita, ha precisato il primo cittadino, si è svolta in un'ottica puramente turistica: «non abbiamo parlato né di metri quadri né di metri cubi, ma di quanto sono belle le vedute.

Prima ci si innamora…». L'auspicio è che questo primo contatto possa portare a un ritorno: «Ci siamo lasciati con l’idea che torni per una sciata questo inverno. Stiamo cercando in tutti i modi di interessare persone che possono portare benefici a Macugnaga».

Il profilo di Mohammed Ali Alabbar

Mohammed Ali Alabbar è una figura di spicco nel panorama immobiliare e imprenditoriale internazionale. Oltre a essere il fondatore e amministratore delegato di Emaar Properties, la società che ha edificato il celebre Burj Khalifa a Dubai, è anche fondatore e direttore di Noon.com. Ricopre inoltre la carica di presidente di Eagle Hills e della Americana Group. I suoi vasti interessi spaziano attraverso settori chiave come l'immobiliare, il retail, l'ospitalità, l'e-commerce, la tecnologia, la logistica e la ristorazione, rendendolo un attore influente a livello globale.

Macugnaga: la perla alpina ai piedi del Monte Rosa

Il comune di Macugnaga, situato nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte, rappresenta una delle gemme delle Alpi. La sua posizione privilegiata ai piedi della maestosa parete est del Monte Rosa, la più alta delle Alpi, la rende una meta di grande fascino. Il territorio è caratterizzato da paesaggi alpini mozzafiato, arricchiti da frazioni storiche come il Dorf, nucleo originario della cultura Walser, e da numerosi alpeggi e siti di notevole interesse turistico e culturale. La sua bellezza naturale e il suo ricco patrimonio storico-culturale ne fanno una destinazione apprezzata da visitatori e potenziali investitori.