Ferragosto non significa necessariamente mare, ombrellone e pranzo sulla spiaggia. Per chi è rimasto in città, il 15 agosto 2026 può trasformarsi in un'occasione per riscoprire musei, mostre, luoghi d'arte e iniziative culturali.

A confermarlo è anche il Ministero della Cultura, che ha annunciato l'apertura per Ferragosto di musei, parchi archeologici, castelli, abbazie, ville e giardini statali, secondo gli orari e le modalità stabiliti dalle singole strutture. L'apertura, precisa il Ministero, non implica automaticamente l'ingresso gratuito.

Da Milano a Torino, l'arte non va in vacanza

A Milano sono numerose le possibilità per trascorrere il Ferragosto lontano dalla spiaggia. Restano aperti, tra gli altri, la Pinacoteca di Brera e il Castello Sforzesco. Al Mudec è inoltre possibile visitare gratuitamente la collezione permanente, mentre al Castello Sforzesco sono accessibili anche i musei interni.

Un'occasione particolare arriva dalle Gallerie d'Italia, che il 15 agosto propongono l'ingresso gratuito nelle sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, consentendo di visitare collezioni permanenti e mostre temporanee.

A Torino il programma è altrettanto ricco. Le Gallerie d'Italia sono gratuite dalle 9:30 alle 19, mentre GAM, MAO e Palazzo Madama sono aperti con ingresso ridotto.

Il Museo Nazionale del Cinema propone inoltre una visita guidata alla Mole Antonelliana.

Roma tra musei, ville e arte

Anche la Capitale offre un'alternativa alla classica giornata al mare. I Musei Capitolini e numerosi altri luoghi della cultura permettono di trascorrere Ferragosto tra arte e storia, mentre Villa Borghese offre anche la possibilità di abbinare cultura e passeggiata nel verde.

Tra le proposte segnalate per oggi c'è inoltre una particolare esposizione a Palazzo Barberini, dove viene presentato il celebre dipinto di Johannes Vermeer “Donna in blu che legge una lettera”. A Villa Borghese è invece previsto l'evento musicale “Live in Lavinia”.

Napoli, tra musei e siti archeologici

Chi si trova a Napoli può scegliere tra diverse strutture culturali aperte nella giornata di Ferragosto.

Il Museo e il Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo Duca di Martina e altri luoghi della cultura rappresentano alcune delle alternative alla spiaggia.

Particolarmente interessante è la mostra “Parthenope. La sirena e la città”, allestita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, con oltre 250 opere che raccontano la storia e l'immaginario legati alla città. Anche fuori dal capoluogo campano sono aperti importanti siti archeologici, tra cui Pompei, Ercolano e Paestum.

Non solo musei: concerti e spettacoli

Il Ferragosto in città non si limita alla cultura tradizionale. Sono numerosi gli appuntamenti musicali e gli spettacoli organizzati per la giornata.

A Torino, per esempio, il programma comprende concerti, danza e iniziative all'aperto.

Alla Reggia di Venaria è prevista una serata tra danza e musica, mentre al Parco della Tesoriera è in programma un concerto nell'ambito dell'Evergreen Fest.

Anche a Milano la giornata propone diverse alternative, dal cinema al Castello Sforzesco alla musica e agli appuntamenti nei parchi cittadini.

Un Ferragosto diverso dal solito

Il 15 agosto resta legato nell'immaginario collettivo alla spiaggia, alle località balneari e alle grandi partenze estive. Ma le iniziative organizzate nelle città mostrano un'altra possibilità: vivere Ferragosto come una giornata dedicata alla cultura, alla musica e alla scoperta del territorio.

Per chi non è partito, quindi, la città non è necessariamente sinonimo di negozi chiusi e strade deserte.

Al contrario, proprio quando molti luoghi sembrano svuotarsi, musei, palazzi storici, parchi archeologici e spazi culturali possono diventare una destinazione alternativa.

E forse è proprio questo uno dei modi più curiosi per vivere il Ferragosto 2026: non scappare dalla città, ma guardarla con occhi diversi.