Nella giornata di oggi 4 gennaio una drammatica notizia ci giunge dalla Calabria [VIDEO]. Una donna ultracinquantenne si è suicidata impiccandosi ad un albero, ancora non stabilito il motivo di questo drammatico gesto. Pochi giorni fa inoltre in un incidente stradale nei pressi di Vibo Valentia è morto un uomo di 51 anni.

Calabria, 50enne si toglie la vita

Poche ore fa una donna di cui ancora non sono state rese le generalità si è tolta la vita in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi di #sibari. Dalle prime informazioni che ci giungono dal luogo sembrerebbe che la donna aveva 50 anni e lavorava presso un grosso centro ricettivo.

La 50enne si sarebbe suicidata impiccandosi ad un albero non molto distante dalla struttura ricettiva: le forze dell'ordine quando sono intervenute l'hanno trovata penzolante e ormai priva di vita. Sul luogo si sono recati i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla se non constatarne l'avvenuto decesso. Le forze dell'ordine della tenenza di Cassano hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso per poter stabilire effettivamente quello che sia accaduto e le cause che hanno spinto la donna a commettere questo tragico gesto. Chi conosceva la 50enne l'ha descritta come una signora sempre disponibile con tutti e molto brava, nulla quindi che poteva far pensare a questo triste epilogo. Nelle prossime ore quindi si dovrebbero avere maggiori informazioni.

Calabria, altra notizia di cronaca

Nella giornata di domenica 31 dicembre un grave incidente stradale [VIDEO] si è verificato sempre in #Calabria e ha causato il decesso di un uomo di 51 anni originario del comune di Pizzo.

Il sinistro si è verificato precisamente nei pressi della città di Vibo Valentia, nella zona industriale di Maierato. Dalle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti sembrerebbe che la vittima sia stato ucciso a causa di un'autovettura che l'ha travolto mentre si trovava a bordo della carreggiata. L'uomo infatti era sceso dal suo furgone in quanto il mezzo avrebbe avuto un guasto e per questo motivo stava cercando di ripararlo quando per cause ancora tutte da accertare, un'auto guidata da una giovane ragazza di 20 anni lo ha travolto uccidendolo sul colpo. Sul luogo, infatti, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118 per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. La ragazza alla guida dell'autovettura è rimasta ferita in modo lieve ed è stata trasporta in pronto soccorso. Sull'intera vicenda stanno indagando le forze dell'ordine della Stazione di Maierato che hanno già esaminato tutti gli elementi utili del caso. #donna si suicida