In Italia le condizioni meteorologiche di queste ultime due settimane sono state instabili. Gli ultimi giorni di agosto sono stati piuttosto piovosi, mentre durante i primi di settembre sono aumenate le temperature su buona parte della nostra penisola. Questi repentini cambiamenti meteorologici hanno portato alla formazione di fenomeni atmosferici anomali, come le due trombe marine [VIDEO] che si sono formate a largo della Campania e della Toscana. Ma ci sono altre novità per i prossimi due giorni. L'anticiclone che ci ha regalato un'ultima settimana di tepore se ne andrà, lasciando spazio ad una perturbazione in arrivo dall'Atlantico che porterà il cattivo tempo.

In arrivo la grandine

Oggi dovrebbe arrivare a nord-ovest un sistema di nuclei temporaleschi atlantici che comincerà a scendere verso le pianure del Piemonte e della Lombardia. Verso il pomeriggio, il maltempo colpirà anche il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Le precipitazioni saranno molto intense, infatti si attendono raffiche di vento molto forti e grandinate improvvise. Questa "ondata di grandine" come la chiamano i meteorologi, si sposterà al Centro, investendo Toscana, Umbria, Marche e Lazio. È possibile anche che si formino supercelle su qualche regione. Queste portano degli eventi temporaleschi estremi. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci dicono le previsioni meteo dell'AM. [VIDEO]

Previsioni meteo per oggi e domani

Sono state rilasciate dall'Aeronautica Militare le Previsioni meteo per le giornate di oggi e di domani.

Nord: le aree alpine e prealpine saranno coperte da addensamenti sparsi. Questi porteranno a dei piovaschi isolati. Le nubi diventeranno molto più compatte nel corso della giornata. I temporali saranno intensi nella tarda serata fra Piemonte e Lombardia.

Centro e Sardegna: la giornata sarà tendenzialmente serena o poco nuvolosa. Le nubi aumenteranno gradualmente nel corso della giornata, anche sulla Sardegna. In serata potrebbero esserci dei rovesci su Lazio ed Umbria.

Sud e Sicilia: generalmente il meridione sarà poco nuvoloso. Potrebbero esserci dei piovaschi durante la serata nelle zone peninsulari interne o prossime ai rilievi appenninici.

Invece per la giornata di domani, 7 settembre, lo scenario cambia leggermente:

Nord: tra Piemonte settentrionale e nord della Lombardia i rovesci saranno intensi durante le prime ore della giornata di domani. Nel tardo pomeriggio i fenomeni cominceranno ad attenuarsi tranne che sulla Pianura Padana centro-orientale e sulle coste adriatiche dell'Emilia Romagna.

Centro e Sardegna: molte nubi compatte si formeranno sulla Sardegna occidentale, Toscana, Umbria e Lazio. A queste saranno associati dei temporali. Per fine giornata fenomeni si attenueranno, tranne che su Marche e Abruzzo, dove persisteranno più delle altre regioni.

Sud e Sicilia: nuvolosità in aumento nel meridione con lievi rovesci sparsi su Campania, Molise, coste adriatiche Pugliesi e sui settori di Basilicata, Calabria e sulla Sicilia settentrionale.

Il 7 settembre le minime diminuiranno leggermente su buona parte delle regioni settentrionali e sulla Sardegna.

La massime scenderanno al Centro-nord, Sardegna, Campania, aree tirreniche di Basilicata e Calabria e sulla Sicilia occidentale.