Le ultime dichiarazioni arrivate dal ritiro del Bologna potrebbero rappresentare uno dei principali snodi del mercato dei difensori. L'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci ha infatti parlato apertamente del futuro di John Lucumí, confermando la possibilità di una cessione in questa finestra estiva. Parole destinate a riaccendere l'interesse di diversi top club italiani, con Juventus e Napoli in prima fila e Inter e Milan pronte a monitorare gli sviluppi di una trattativa che potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane.

Fenucci mantiene la promessa: "Lucumí può andare via"

Intervenuto direttamente dal ritiro del Bologna, l'amministratore delegato Claudio Fenucci ha fatto chiarezza sul futuro del centrale colombiano, pronunciando parole che hanno immediatamente attirato l'attenzione delle principali società di Serie A. "Lucumí può andar via perché questo gliel'abbiamo promesso l'anno scorso. Gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo sarebbe potuto andar via". Una presa di posizione netta che, di fatto, apre alla partenza del difensore classe 1998 qualora arrivasse una proposta ritenuta congrua dal Bologna. Dopo la scadenza della clausola rescissoria valida fino a metà luglio, il futuro del colombiano sembrava essersi raffreddato, ma le parole di Fenucci potrebbero cambiare nuovamente lo scenario e dare il via a una vera e propria corsa per assicurarsi uno dei migliori centrali del campionato.

Juventus e Napoli in pole, Inter e Milan osservano

Tra i club maggiormente interessati continua a esserci la Juventus, che segue Lucumí ormai da diversi mesi e lo considera uno dei profili ideali per rafforzare il reparto arretrato. Il difensore del Bologna piace per caratteristiche tecniche, affidabilità ed esperienza maturata in Serie A, elementi che lo renderebbero un rinforzo di assoluto livello per la formazione bianconera. Grande attenzione anche da parte del Napoli, chiamato a intervenire sul mercato dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno. La società partenopea è infatti alla ricerca di un centrale in grado di garantire qualità e solidità nell'immediato, e il colombiano rappresenta uno dei candidati principali. Sullo sfondo restano poi Inter e Milan. Le due società lombarde avrebbero inserito Lucumí nella lista dei difensori monitorati, pur senza la stessa urgenza di Juventus e Napoli.