Annuncio

Annuncio

L'appuntamento astronomico più importante del mese in corso sarà l'eclissi totale di luna del 21 gennaio 2019, che sarà visibile da tutta Italia. Non sarà però un appuntamento semplicissimo da osservare, ma solo per questioni legate all'orario.

L'eclissi avverrà infatti nelle primissime ore di lunedì, inizierà poco dopo le 3:35 del mattino e raggiungerà il suo massimo poco prima delle 6:00 e precisamente alle 5:40. L'orario, benché possa risultare scomodo, consentirà allo stesso tempo di poter osservare meglio il fenomeno in considerazione del fatto che a quell'ora il cielo sarà ancora scuro.

Leggi anche Matera 2019: tutto pronto per la cerimonia inaugurale di domani

Le eclissi lunari non rappresentano certo eventi rari ma, per chi abbia saltato l'appuntamento con il fenomeno astronomico del 27 luglio 2018, quella che si verificherà lunedì mattina sarà comunque l'eclissi più lunga di tutto il ventunesimo secolo.

Advertisement

Gli orari dell'eclissi di luna 2019

La Luna comincerà a velarsi intorno alle 3:35 di lunedì mattina mentre il momento esatto nel quale entrerà nel cono d'ombra della Terra è registrato per le 4:33. Questa fase si concluderà alle 5:40, momento in cui l'eclissi sarà totale con la conseguenza di assistere al tipico colore rossastro [VIDEO] del satellite terrestre. Il picco si raggiungerà verso le 6:11 del mattino quando la Luna comincerà pian piano ad uscire dal cono d'ombra del nostro pianeta per svanire poi lentamente all'orizzonte.

Come osservare l'eclissi di Luna

In questo caso non bisogna ricorrere a telescopi o binocoli ma basterà una buona vista per ammirare l'eclissi di Luna, primo fenomeno astronomico del 2019. Tutto questo perché, trovandosi la Luna in prossimità del perigeo, passerà molto più vicino alla Terra [VIDEO]con la conseguenza di risultare decisamente più grande e più brillante del solito.

Advertisement

I migliori video del giorno

Un fenomeno analogo si verificherà la prossima volta soltanto verso la fine del 2028, quindi per gli appassionati occorre davvero fare un sacrificio, alle 3.30 del mattino, per godersi uno spettacolo che si ripeterà soltanto tra dieci anni.

Per guardare l'eclissi è sufficiente, quindi, alzare lo sguardo al cielo e il fenomeno sarà visibile a occhio nudo e senza ricorrere ad alcuna protezione per la visita. Consigli: innanzitutto conviene precisare che con un binocolo si potrà sicuramente assistere meglio e più dettagliatamente al fenomeno e, in secondo luogo, un buon caffè potrà essere sicuramente di aiuto considerando l'orario.