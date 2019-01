Advertisement

Il 2019 si presenta come un anno piuttosto equo per tutti i segni zodiacali. Nel senso che non ci sarà il segno dell'anno, ma la fortuna sarà ben distribuita per tutti i segni zodiacali. Adesso andiamo ad analizzare segno per segno in questo mese di gennaio.

Ariete

Per i figli della primavera affronterete il nuovo anno come se fosse una vera e propria sfida e ne uscirete del tutto vincenti. Sarete sempre più ambiziosi fino a raggiungere nuovi traguardi interessanti.

Avrete anche ottime opportunità per quanto riguarda l’amore.

Toro

Il mese inizia bene anche per i nati del segno del Toro, in particolar modo il vostro giorno fortunato sarà il 6 gennaio.

Dal punto di vista professionale invece, vi conviene stare molto attenti ai vostri colleghi e rivali.

Gemelli

Inizierete l’anno con una maggiore grinta e poca stanchezza, il primo mese del 2019 vede tanti pianeti in questo cielo che rappresentano la vostra famiglia che per voi è molto importante, non mancheranno come al solito incontri favorevoli a nuove avventure amorose.

Cancro

Il 2019 sarà per voi un mese con una splendida luna in campo sentimentale. La vostra guida celeste vi sarà sempre vicina e non vi abbandonerà mai anche nei momenti più strani. La ruota gira per tutti e dovrete riprendervi più forti che mai.

Leone

Il 2019 inizia molto bene per i nati sotto il segno del Leone, sotto una stella fortunata avrete pensieri ottimisti ed affettuosi. Giove, un pianeta che rispecchia molto la vostra personalità fa in modo di mettere in evidenza i vostri pregi.

Vergine

Il 2019 per la Vergine sarà un anno pieno di tante soddisfazioni, le stelle sono tutte al vostro cospetto ma si aggiungeranno anche delle altre. Ci saranno numerosi contrasti dovuti al pianeta Giove che insieme a Mercurio vi daranno molto filo da torcere. Non mancheranno forti passioni dovuti alla presenza di Marte.

Bilancia

Il mese di gennaio inizia con luci ed ombre che vi daranno chiarezza nella vostra vita, è il mese del Capricorno, un segno che si occupa principalmente della famiglia. Per quanto riguarda l’amore, va tutto a gonfie e vele, mentre la prima settimana sarà ottima per gli affari.

Scorpione

L’anno inizia positivamente per voi fino a quando la Luna è nel vostro cielo ed entra il Sole in Acquario, tutto andrà per il verso giusto. Anche dal punto di vista sentimentale andrà come voi desiderate: passionale ed erotico. L’unico aspetto negativo riguarda la vostra forma fisica.

Sagittario

L’anno si apre come al solito lento, ma non avrete nessuna stella negativa e sarete come sempre travolgenti ed irresistibili, sia per questo mese che nel mese di febbraio.

Capricorno

Per il mese di gennaio ci saranno delle stelle che vi porteranno ad essere supremi, ma allo stesso tempo ci saranno alcuni elementi che vi poteranno a riflettere sulle vostre azioni. Saranno delle giornate molto importanti per quanto riguarda il commercio, gli investimenti e le vendite.

Acquario

Per voi sarà un anno che vi sconvolgerà e vi piacerà molto perché sarà ricco di sorprese. Questo mese di gennaio avrete la luna storta e Venere contro ma per il resto è tutto positivo. Uno dei mesi per poter conoscere nuove persone è proprio questo qui ed ottenere anche scambi di favori.

Pesci

Per questo mese Venere è in contrasto e potrebbe portare delle spese impreviste, per tutti quelli fidanzati o che comunque sono in coppia le più belle giornate sono ad inizio gennaio. Avrete inoltre l’opportunità di conoscere e coltivare nuove passioni, ma anche nuove amicizie.