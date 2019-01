Annuncio

Stratwarming e Burian: sono queste le parole chiave utili per comprendere cosa ci aspetta, secondo le previsioni meteo [VIDEO] effettuate dagli esperti, a partire da lunedì 21 gennaio 2019. Il fenomeno "Stratwarming" in particolare interessa l'intero continente e riguarda un significativo riscaldamento della stratosfera. Le conseguenze sono che andiamo incontro a un notevole abbassamento delle temperature generalmente registrate in questo periodo e le previsioni parlano di frequenti impulsi perturbativi nella regione del Mediterraneo, che interessano dunque l'Italia.

Tornerà il fenomeno Burian anche sull'Italia? Secondo le previsioni questo è possibile

Una delle conseguenze più temute è il ritorno del "Burian" sull'Italia.

Abbiamo imparato a conoscerlo negli ultimi anni. Porta tempeste di neve di speciale intensità e le temperature si fanno rigidissime in pochissimo tempo, anche in regioni per nulla abituate ad esse, nel contesto di uno stravolgimento climatico globale ormai in costante pieno svolgimento, al quale ancora non si riesce a porre rimedio con politiche ambientali adeguate.

Previsioni meteo per l'ultima decade di gennaio

Se fino al 14 avevamo avuto segnali di miglioramento [VIDEO] dopo un Natale particolarmente freddo, le cose sono destinate a cambiare: gli ultimi giorni di gennaio potrebbero essere particolarmente rigidi, perché correnti di gelo di origine artica potrebbero raggiungere il nostro paese dal nord, coprendo di neve il versante alpino, secondo quanto rilevano le previsioni del meteo elaborate dagli studiosi di questi fenomeni.

Secondo i modelli meteo nevicherà anche in Sardegna

Va segnalato che secondo le previsioni dopo il 21 e con maggiore certezza dopo il 23 arriverà la neve in diverse regioni italiane: in pianura al centro, e a quote basse anche in Sicilia e Sardegna. I giorni 23, 24 e 25 inoltre si formerà un nuovo vortice ciclonico sulla zona settentrionale della penisola, che provocherà nevicate estremamente forti su Lombardia e Piemonte. La neve dovrebbe raggiungere i dieci centimetri, con tutti i disagi che questo comporta, ma anche per il divertimento dei più piccoli, che ne ricaveranno nuove occasioni di gioco. Più incerte al momento le previsioni meteo relative alla Liguria. Al momento non è ancora chiaro se la neve interesserà anche la costa ligure ma di sicuro farà molto freddo fino alla fine del mese, viste le premesse.