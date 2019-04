Maggio è alle porte e potrebbe portare cambiamenti più o meno importanti in molti ambiti della propria vita, in particolar modo nell'amore, nel lavoro e nella salute.

Segni positivi

Ariete: Per i primi 15 giorni nel segno dell'Ariete sarà presente Venere. Questo flusso porta ad avere una forte passionalità che può dar vita a nuovi incontri amorosi o a rafforzare ciò che già c'è. Maggio sarà un mese forte che potrà mettere sotto pressione i nati sotto questo segno ma i risultati saranno molto migliori di ciò che si era previsto.

Toro: Maggio è il mese della genialità. I nati sotto questo segno avranno idee intuitive al lavoro che potranno portare a grandi ricompense. Bisognerà credere sempre in ciò che si pensa e mettere in atto le proprie idee senza aver paura di sbagliare. Anche in amore si troveranno delle soluzioni efficaci su problemi non ancora risolti.

Cancro: Maggio è il mese perfetto per i nati sotto il segno del Cancro. Ottime notizie sia sul lavoro e per quanto riguarda la salute. Intorno al dieci di maggio, l'unione tra Venere e Plutone potrebbe portare qualche screzio in amore ma bisognerà tenere duro ed andare avanti, ci saranno solo cose belle.

Leone: Il mese che sta arrivando è il mese della rivincita. Lavoro, amore e salute avranno un enorme picco positivo che porterà i nati sotto questo segno a sentirsi bene veramente. Giove è molto presente e aiuterà il segno del Leone ad avere un aspetto fisico eccellente. Finalmente ci saranno sia la tanto attesa serenità sia molte gratificazioni.

Vergine: Anche per il segno della Vergine, maggio sarà un mese positivo, incentrato sul benessere psicofisico della persona. Il vostro corpo vi farà capire di star bene e di non esagerare con una cura ossessiva.

Stare bene fisicamente porterà a sviluppare una grande energia che sarà visibile sia sul lavoro sia in campo sentimentale. Non ci sarà nulla da temere nell'iniziare una nuova relazione o nel rafforzare una che già c'è.

Bilancia: Qualsiasi fatica fatta ad aprile sarà enormemente ricompensata nel nuovo mese. A partire dalla prima decade, infatti, si inizieranno a vedere i risultati. Bisognerà tagliare i rami secchi in amore o abbandonare qualche progetto lavorativo che non dà i suoi frutti. Il fisico inizierà a richiedere qualche attenzione in più ma non ci saranno motivi di preoccuparsi.

Acquario: Maggio è sinonimo di novità. Ci saranno cambiamenti in amore e nel lavoro. Una svolta positiva potrebbe arrivare già durante i primi dieci giorni ma è proprio verso la fine del mese che ci sarà un capovolgimento che riuscirà a dar vita ad un'estate meravigliosa.

Segni stabili

Gemelli: Troppe aspettative e troppa energia. La voglia di novità dei Gemelli, in questo mese, potrebbe portare a mirare troppo in alto. E, si sa, chi sale troppo in alto rischia di cadere. È il mese della salute fisica, bisognerà pensare di più a se stessi e al proprio corpo, cercando di capire quali segnali vuole darci.

In amore bisognerà crescere, o da soli o insieme al proprio partner.

Scorpione: È un mese di tranquillità in tutti i campi. L'amore procederà tra alti e bassi ma non ci saranno grandi cambiamenti. Stessa cosa nel lavoro dove non vi sarà alcuna brutta sorpresa ma neanche qualcosa di entusiasmante. Questo mese sarà il mese del riposo, dopo gli avvenimenti capitati da gennaio e in previsione di ciò che succederà nell'immediato futuro.

Sagittario: Come per i Gemelli, anche il Sagittario avrà fin troppe aspettative, spesso non realizzate. Bisognerà concentrare tutta l'energia in qualcosa di positivo, mettendo le basi per un progetto, sentimentale o lavorativo, da sviluppare nei prossimi mesi. La salute è perfetta, il corpo risplenderà di luce propria.

Capricorno: I nati sotto il segno del Capricorno dovranno fare attenzione ai cambiamenti interiori, alle necessità che il corpo inizia a richiedere. I mesi precedenti sono stati caratterizzati da grande stress fisico e psichico e, al momento, si richiede solamente tanta tranquillità. Bisognerà pensare, quindi, prima al proprio benessere e poi a tutto ciò che ci circonda.

Pesci: Il mese che sta arrivando sarà caratterizzato da alti e bassi in tutti i campi: non bisognerà aver paura di alcune brusche frenate perché saranno proprio queste a portare a dei cambiamenti positivi. Bisognerà togliere ciò che non dà più alcun risultato, i rami secchi vanno tagliati, sia in amore sia nel lavoro.