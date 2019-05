Anche il mese di maggio sta volgendo al termine e l'Oroscopo delle ultime due settimane evidenzia come ci saranno giornate molto positive per i nati sotto i segni dell'Ariete, Cancro, Bilancia e Pesci. Bilancio meno positivo per Gemelli, Leone e Toro.

Pubblicità

Pubblicità

Segni positivi

I nati sotto il segno dell'Ariete continueranno la loro corsa verso il successo e, durante il percorso, non troveranno ostacoli ma solo grandi aiuti. Gli ultimi giorni di maggio sono positivi sia per il lavoro che per l'amore e la salute. Non ci saranno note negative e tutto andrà secondo i piani.

Anche il Cancro è un segno positivo che vedrà realizzarsi quasi tutto ciò per cui ha duramente lavorato nei primi mesi dell'anno. Ci saranno dei bivi da prendere, ma bisognerà solamente riflettere e scegliere con il cuore.

L' oroscopo di fine maggio 2019.

Non ci saranno errori o passi falsi.

Bilancia e Pesci passeranno un momento di sperimentazione; saranno quindici giorni importanti per capire cosa si deve fare. Ci saranno novità positive che potranno porre le basi per nuovi e interessanti incontri sia in amore che nel lavoro.

Anche i nati sotto i segni del Capricorno e dell'Acquario vivranno un momento di sperimentazione e, proprio come Bilancia e Pesci, dovranno prestare molta attenzione ai nuovi incontri: ci sono importanti novità in vista e bisognerà prenderle al volo.

Pubblicità

Il segno della Vergine è il vero protagonista di questi ultimi quindici giorni di maggio: le stelle saranno favorevoli in ogni aspetto, sia in amore che nel lavoro e nella salute. I nati sotto questo segno si sentiranno padroni del mondo e lo saranno in realtà. Bisognerà buttarsi in ogni nuova idea e riuscire a farne tesoro.

Segni stabili

I nati sotto il segno del Toro dovranno fare i conti con brusche frenate che segneranno l'inizio di un nuovo periodo soddisfacente.

Le ultime settimane di maggio non saranno facili, ma la ricompensa diventerà tangibile già nei primissimi giorni di giugno. Bisognerà solamente stringere i denti e andare avanti.

Per i Gemelli questi ultimi giorni del mese, ma in particolare tutto l'anno, dovranno essere considerati come giorni del risparmio, in quanto bisognerà capire che non si può spendere tutto in oggetti frivoli. I nati sotto questo segno capiranno in questo periodo cosa significa risparmiare.

Pubblicità

Avere da parte una piccola somma aiuterà anche a risolvere problemi di salute e ad aumentare la felicità.

Aria di cambiamento per il Leone che vedrà la fine di maggio come un trampolino di lancio per spiccare il volo: bisognerà sapersi adattare ad ogni nuova situazione e non aver paura dei piccoli ostacoli che si incontreranno. La fine del mese non avrà alcun risultato, ma a partire di giugno ci saranno importanti novità.

Scorpione e Sagittario vivranno la fine del mese nel limbo.

Pubblicità

Non ci saranno novità in alcun ambito. Amore, lavoro e salute subiranno un momento di calma piatta. Bisognerà aspettare giugno per i primi stimoli estivi, ma non ci sarà da preoccuparsi. La tranquillità di fine mese preparerà il terreno per il prossimo, esagitato, mese.