Le Previsioni meteo per la settimana in corso segnalano maltempo, abbastanza scontato, su tutto il territorio italiano. In particolare, già dalla giornata di ieri, sullo Stivale è in atto una forte ondata di aria gelida [VIDEO] trasportata dal soffio del Vortice Polare. Con un considerevole conseguente calo delle temperature e nevicate possibili anche a quote bassissime. Il picco dell’ondata di freddo ci sarà fra mercoledì 23 e giovedì 24 gennaio e interesserà prevalentemente le regioni settentrionali e centrali dove nelle zone più raffreddate le temperature massime saranno solo di poco superiori allo zero.

Mentre secondo i meteorologi, l’abbassamento termico riguarderà in misura assai meno rilevante il sud, sulle cui regioni sono comunque previsti forti rovesci e raffiche di vento, anche a carattere burrascoso sui mari.

Meteo Roma, il sole dovrebbe rivedersi venerdì

Fra la notte di mercoledì e la giornata di giovedì i fiocchi potrebbero imbiancare anche Firenze o comunque disegnarne i dintorni. Invece, diversamente da altre previsioni fatte nei giorni precedenti, riportate dai principali quotidiani della Capitale, che ventilavano di un possibile scenario di neve a Roma per giovedì, secondo gli esperti di meteo.it, è quasi del tutto escluso. Almeno per i prossimi giorni. C’è però da dire che la situazione è data in continuo divenire e la variazioni potrebbero essere rapide.

Oggi e domani sulla Capitale è prevista pioggia, mentre venerdì mattina i romani dovrebbero tornare a svegliarsi con il sole. Qualche fiocco di neve è caduto in diverse altre zone della regione, in particolare nelle provincia di Viterbo e Rieti e nella Valle dell'Aniene.

A causa del ghiaccio e della neve le prossime giornate [VIDEO] saranno impegnative soprattutto sulle strade. E in virtù del freddo intenso della notte destano preoccupazione particolare i molti senza tetto che vivono nella Città Eterna e in qualsiasi altro luogo.

Quando la neve imbianca Roma, tra suggestione e caos

Allo stato attuale non ci sono dunque le condizioni giuste per nevicate in questa settimana sui monumenti di Roma, sempre una circostanza molto suggestiva. Ma come abbiamo visto negli anni passati, in tale situazione la Capitale si blocca totalmente e i cittadini in quei frangenti costretti a muoversi si ritrovano a farlo tra mille disagi. Pur non essendo propriamente abituali, i fiocchi sulla Città Eterna non sono però nemmeno poi così rari viste le numerose nevicate registrate nel tempo. Alcune anche intense come quelle del 1956, 1985 e 1986.

Mentre l’ultima nevicata su Roma, sollevando poi tante polemiche per come gestita, è arrivata solo lo scorso febbraio. E comunque si tratta di un evento remotissimo nel tempo, poiché la leggenda del Miracolo della Neve a Santa Maria Maggiore, nel cuore del colle Esquilino, risale all’anno 358 d.C.