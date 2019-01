Annuncio

Gelo e neve: questo ci aspetta secondo il meteo [VIDEO] a partire dal 20 gennaio. Da questa domenica, infatti, per le previsioni degli esperti dei fenomeni meteorologici arriverà dunque la fase più dura dell'inverno, per effetto di un fenomeno chiamato "stratworming". Esso consiste in un particolare aumento della temperatura della stratosfera, che è cominciato alla fine del 2018, e che produce ora le sue naturali conseguenze in termini di crollo anomalo delle temperature.

Previsioni meteo all'insegna del maltempo dopo domenica 20

Sulla base degli studi compiuti dai meteorologi l'Europa intera sarà percorsa da correnti di freddo intenso di natura artica.

Il risultato sarà una discesa significativa delle temperature medie ordinarie relative alla fine di gennaio nel nostro paese. Chi pensava che il grande freddo fosse già passato dopo il periodo natalizio dovrà quindi ricredersi e attrezzarsi al meglio per limitare i danni, soprattutto per quanto riguarda la salute e i classici malanni di stagione.

Meteo: la neve in pianura dal 21 gennaio

Sulla base degli studi meteorologici relativi al periodo in esame si prevede, a partire dal giorno 21, l'arrivo della neve [VIDEO] anche nelle zone pianeggianti e quindi Veneto, Emilia Romagna, basso Piemonte.

A partire da mercoledì 23 la neve potrebbe interessare anche le regioni centrali, arrivando anche al Lazio. Non è quindi da escludere la caduta di neve a Roma, evento piuttosto raro, che suscita grande emozione tra i romani per le suggestioni che riesce ad evocare.

Roma tuttavia è una città già in difficoltà nella gestione della raccolta dei rifiuti e nella manutenzione delle strade e in genere non è particolarmente attrezzata per gestire un'emergenza neve, che potrebbe rivelarsi molto insidiosa.

In ogni caso ci troveremo dunque a dover convivere con un progressivo cambiamento del quadro barico come da tempo non si verificava, visto che masse d'aria fredda di origine nordatlantica sono già in arrivo dall'area della Groenlandia.

Il nord Italia, alle prese col rebus siccità, aspetta la pioggia

Secondo le previsioni meteo il maltempo risolverà il grave problema della siccità al centro-nord dove non cade la pioggia da alcune settimane, con conseguenti problematiche per l'inquinamento atmosferico. Esse in alcuni casi hanno portato le singole amministrazioni comunali a deliberare il blocco del traffico, esteso anche ai diesel euro 5, per migliorare la situazione nel breve periodo. Al nord la pioggia dovrebbe tornare a partire da giovedì 17 gennaio, per poi intensificarsi dopo il 20.