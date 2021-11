Grazie alle nevicate degli ultimi giorni, oltre al lavoro degli organizzatori austriaci locali, nel comprensorio sciistico di Lech/Zuers è tutto pronto per ospitare la seconda tappa di Coppa del Mondo di sci alpino. Si tratta dell’unica prova stagionale di parallelo, in programma sabato 13 e domenica 14 novembre sul tracciato di gara della Flexen Arena.

Ai cancelletti di partenza prima le donne, il giorno dopo toccherà agli uomini, con le rispettive finali che si disputeranno nel tardo pomeriggio e pertanto sotto le luci dei riflettori. Per gli appassionati degli Sport invernali uno spettacolo da non perdere.

Dove vedere le gare di Lech

Le gare di Lech saranno trasmesse in diretta tv da RaiSport e saranno disponibili anche in diretta streaming su RaiPlay. Le stesse saranno visibili, per gli abbonati, sui canali Eurosport (streaming Eurosport Player).

Il format della prova prevede due manche di qualificazione che definiranno i sedici finalisti, i quali si sfideranno per mezzo di un tabellone a schema tennistico su due manche.

Orari gare - Sabato 13 novembre il parallelo femminile: qualificazioni alle ore 10, finali dalle ore 17. Domenica 14 novembre il parallelo maschile: qualificazioni alle 10, finali a partire dalle ore 16.

Tante assenze di lusso in Austria

Spostandosi da Soelden, dove lo scorso ottobre si è disputato il tradizionale opening di Coppa, a Lech, il Circo Bianco resta dunque ancora in Austria.

Nella località della regione dell'Arlberg questo del fine settimana sarà il secondo appuntamento con il parallelo. Il solo precedente è della passata stagione, quando vinsero Alexis Pinturault e Petra Vlhova. La detentrice di Coppa generale salterà però l’appuntamento austriaco. E non sarà la sola grande assente.

Unica gara di parallelo nel calendario di Coppa del mondo, tra l’altro anche priva della relativa coppa di specialità, la tappa di Lech appare abbastanza snobbata dai grandi protagonisti del Circo Bianco, soprattutto in campo femminile.

Tanti campioni hanno rinunciato a partecipare, a cominciare dalla gran parte dei velocisti, inclusi Sofia Goggia, Federica Brignone e Dominik Paris volati in Nord America per preparare le prime gare veloci della stagione. All’appuntamento austriaco non sarà di scena neanche Mikaela Shiffrin e non vedremo neppure Tessa Worley, Alice Robinson e Wendy Holdener.

Azzurri in gara, debutta Celina Haller

Saranno dieci gli atleti azzurri impegnati sul tracciato della Flexen Arena: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Simon Maurberger, Alex Vinatzer e Hannes Zingerle nel parallelo maschile; Marta Bassino, Anita Gulli, Sophie Mathiou, Roberta Midali e la debuttante Celina Haller fra le donne.

Dunque, debutto assoluto in Coppa del mondo per Celina Haller, 21enne di Schenna, in forza alle ‘Fiamme Gialle’. La giovane altoatesina si è già messa in evidenza nell'ultima stagione, prima in Coppa Europa e poi vincendo il titolo nazionale in slalom ai campionati Italiani giovanili disputati a Santa Caterina lo scorso marzo.