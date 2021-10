Finale di stagione esaltante per il Ciclismo: una manciata di giorni dopo il grande trionfo di Sonny Colbrelli alla Parigi-Roubaix, sulle strade italiane ecco il Giro di Lombardia 2021, ultima Classica Monumento del calendario World Tour, in programma sabato 9 ottobre. Con tanta montagna da scalare, saranno 239 i chilometri da percorrere: partenza da Como e arrivo a Bergamo.

La ‘classica delle foglie morte’ edizione numero 115 sarà visibile in diretta tv integrale, gratis e in chiaro, sui canali Rai. A seguire dettagli e orari.

Dove vedere il Giro di Lombardia 2021

Con la partenza fissata alle 10:20 e l’arrivo previsto intorno alle 17:00, sabato 9 ottobre, il Giro di Lombardia sarà trasmesso in diretta tv Rai, per la prima volta in assoluto in integrale: dalle ore 10:00 su Rai Sport e dalle ore 14:00 su Rai 2. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay.

Corsa live per gli abbonati anche su Eurosport 1 e in streaming sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery Plus, Dazn e Sky Go.

Il percorso

Dopo una trentina di chilometri, la prima salita del Lombardia 2021 sarà l’iconico Ghisallo, che verrà però scalato da un versante meno impegnativo del solito. Quindi tracciato scorrevole per altri 60 km circa, per poi entrare nella provincia di Bergamo dove il percorso vira verso nord e da qui entrerà in gioco l'azione in salita.

Quando saranno stati percorsi circa 100 km di gara si affronteranno l’ascesa di Roncola (9.4 km al 6,6% di pendenza media) e quella di Berbenno (6.8 km al 4,5%).

Tornati a valle il percorso seguirà il fiume Brembo per una decina di chilometri, poi entreranno in scena le salite di Dossena (11 km al 6,2%) e Zambla Alta (9.5 km al 3,7%).

Seguono 25 km in discesa prima che appaia l'ultima grande salita della giornata: il Passo di Ganda (9.2 km al 7,3% che sale quasi al 10% negli ultimi 3 km). Si scenderà quindi a valle affrontando numerosi tornanti che avvicineranno la corsa a Bergamo. A 4 km dall’arrivo lo strappo di Colle Aperto (un chilometro e mezzo al 7,8%) precede il finale in discesa verso il traguardo di Viale Giovanni XXIII.

Nibali per il tris

Il percorso del Lombardia 2021 si presenta alquanto diverso dalle più recenti edizioni, a cominciare dalle sedi di partenza e arrivo invertite rispetto allo scorso anno, quando nell’insolita collocazione estiva si impose in solitaria Jakob Fuglsang. Ma il finale di tracciato è quasi una fotocopia di quello disegnato nel 2016, ovvero l’ultima edizione con partenza da Como e arrivo a Bergamo, vinta da Esteban Chaves.

Fausto Coppi detiene il record di vittorie: vinse la gara quattro volte consecutive, dal 1946 al 1949, per poi ripetersi nel 1954. Il nativo lombardo Alfredo Binda si è invece fermato a quattro successi (1925, 1926, 1927 e 1931). Infine, insieme ai vari Pogacar, Roglic, Alaphilippe, Evenepoel e Froome, nel ricco parterre del Lombardia 2021 anche Vincenzo Nibali, già vincitore della corsa nelle edizioni 2015 e 2017.