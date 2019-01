Annuncio

Annuncio

Dopo le recenti nevicate che hanno colpito gran parte dell'Italia, è in arrivo nelle prossime ore una nuova perturbazione che porterà di nuovo grandi fiocchi in quasi tutte le regioni della nostra penisola. Il freddo sembra non voler concedere tregua e, in questi giorni di pioggia, il sole sembra essere un ricordo lontano.

La situazione nelle prossime ore

Una forte onda depressionaria sta arrivando velocemente in Italia e porterà una potente perturbazione su tutta la penisola.

Vento e neve caratterizzeranno questo nuovo momento gelido. Il freddo che non lascia tregua si incontrerà tra poche ore con correnti d'aria umide e miti causando forti e persistenti nevicate anche a quote molto basse.

Advertisement

Già dalla serata di oggi, giovedì 31 gennaio, il nord Italia sarà interessato da abbondanti nevicate sulle Alpi, sull'Appennino tosco-emiliano e su quello ligure. Il fenomeno non interesserà solamente i rilievi montuosi ma i fiocchi copriranno anche molte zone a bassa quota.

Verranno imbiancate le pianure del Piemonte e tutto l'arco alpino e, con il passare delle ore, la stessa sorte toccherà alle pianure della Lombardia, fatta eccezione per la zona di Mantova, Cremona e Brescia. Non si tratterà di brevi nevicate ma le precipitazioni saranno abbondanti ed intense. Attenzione, quindi, ai possibili accumuli.

Da venerdì mattina potrebbero esserci anche 20 cm di neve in pianura sempre nel nord Italia. In Trentino, in Alto Adige e nella zona delle Dolomiti si potranno superare addirittura i 50 cm.

Advertisement

I migliori video del giorno

A partire dal primo pomeriggio, però, le nevicate dovrebbero iniziare a salire di quota e lasciare respirare le zone interessate. Proprio in questi giorni, quindi, le Alpi potranno nuovamente diventare meta di amanti degli sport invernali facendo girare l'economia del turismo.

Il week-end italiano

Sabato ci saranno nuove ondate di maltempo al nord, in particolare nella zona orientale. Questa volta, però, la neve sarà mista ad acqua quindi gli accumuli saranno nettamente inferiori. Da domenica è atteso un leggero miglioramento ma le previsioni a lungo andare non sembrano portare nulla di buono.

A febbraio, infatti, il meteo sarà peggiore rispetto a quello di gennaio, portando neve sia in Europa sia in tutte le regioni italiane. L'alta pressione che si trova al momento tra Russia europea e Scandinavia si spingerà fino alla nostra penisola, portando aria gelida in tutte le nostre città.