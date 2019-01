Annuncio

Sull'Italia arrivano freddo, gelo e ovviamente le nevicate, questa sarà una settimana di maltempo, una di quelle peggiori di tutto l'inverno. A partire dalla giornata di lunedì, come afferma il sito Meteo.it per le Previsioni meteo, le regioni Centro-Settentrionali saranno state raggiunte dal maltempo mentre al Sud i vortici ciclonici provenienti dalla Groenlandia giungeranno tra giovedì 24 gennaio e sabato 26.

Quando inizia l'ondata di maltempo in Italia: le previsioni meteo

L'ondata di maltempo, secondo le previsioni meteo, inizierà ufficialmente martedì 22 gennaio con piogge sparse al Sud [VIDEO] e neve sulle regioni Tirreniche settentrionali.

Mercoledì 23 gennaio la neve raggiungerà anche le regioni di Nord-Est ed Emilia Romagna. Mercoledì sera arriverà un "Medicane" ovvero un uragano mediterraneo che porterà nevicate copiose su gran parte del Centro-Nord.

Anche in Liguria arriverà la neve, sono previste delle vere e proprie nevicate abbondanti.

Giovedì tempeste e mareggiate imperverseranno sul Sud. Come previsto, in settimana l'evoluzione meteo sarà dinamica a causa di impulsi di aria fredda provenienti dal circolo polare artico. Queste correnti arriveranno con forza sul nostro paese causando disagi e maltempo su tutte le regioni. Ad essere raggiunte per prime dal ciclone mediterraneo saranno le regioni settentrionali, poi man mano a scendere fino al Sud Italia. [VIDEO]

Previsioni meteo: prima il gelo e poi il ciclone, i dettagli

La circolazione di bassa pressione centrata in Sardegna richiamerà correnti più fredde a inizio settimana con temperature anche sotto media al Centro Nord dove avremo di notte e al primo mattino locali condizioni di gelo.

Le acque del nostro mare daranno vita a un ciclone che raccoglierà l'aria fredda portando le temperature man mano a scendere su tutte le regioni da Nord a Sud. Ci attende dunque da lunedì a giovedì la presenza di aria gelida e a partire da venerdì una diminuzione delle temperature soprattutto sui settori peninsulari con minime sottozero e massime che raggiungeranno i 9-10°.

Neve anche in pianura: le previsioni per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni prevista la neve anche in pianura dunque a bassa quota. Tra lunedì e martedì il primo vortice di bassa pressione raggiungerà l'Appennino mentre tra mercoledì e giovedì le nevicate arriveranno a quote più basse anche al Sud. Con l'arrivo del nuovo vortice di bassa pressione si potranno avere nevicate talora copiose in Appennino mediamente oltre i 600-1100 mentri, ma anche più in basso al Centro.