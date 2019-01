Annuncio

Gli Stati Uniti in questi giorni stanno facendo i conti con un'ondata di freddo davvero eccezionale, che sta provocando disagi di non poco conto. Secondo quanto si apprende dalla stampa americana il freddo non è ancora arrivato al suo picco, che è atteso per le prossime ore, ma le temperature sono già scese abbondantemente di parecchio. Oggi infatti a Chicago, nello stato dell'Illinois, si toccheranno i -25 gradi sotto lo zero, e in alcune zone le temperature potrebbero scendere a valori vicini ai -40.

Tutto ciò sarà accompagnato, spiegano i meteorologi, da un effetto vento, che non farà altro che aumentare nelle persone la percezione del freddo.

Tre quarti di Stati Uniti sotto il freddo polare

L'area del Midwest e quella dei Grandi Laghi saranno le più colpite dal vortice polare.

Tom Sater, che è meteorologo alla Cnn, ha spiegato ai più giovani al di sotto dei 25 anni che in questi giorni sentiranno freddo come mai prima d'ora. Già nel Minnesota il freddo ha causato la morte di due persone, mentre già 3500 voli sono stati cancellati per le avverse condizioni meteo che da giorni persistono. Gli istituti scolastici in questi giorni resteranno chiusi, l'aria gelida [VIDEO] inoltre potrebbe colpire anche quegli Stati che si trovano leggermente più a sud, come ad esempio l'Alabama e il Mississipi. Come ben si sa inoltre questi ultimi giorni di gennaio sono conosciuti come "giorni della Merla", ovvero quelli più freddi dell'anno. Gli Usa di solito sono abituati a temperature sotto lo zero in inverno, soprattutto in alcune zone, ma questa ondata di freddo intenso rimarrà sicuramente negli annali.

Il presidente Donald Trump ironizza: 'Cosa succede al riscaldamento globale'?

Per far fronte alla grande emergenza in tutte le città si sono aperti dei centri di ricovero, come nella stessa Chicago che, come su detto, farà registrare delle temperature piuttosto basse. Il freddo infatti può uccidere [VIDEO], almeno questo è il pensiero Rahm Emanuel, sindaco di "Windy City" (così è infatti conosciuta Chicago). Su questa grande ondata di freddo è arrivato il commento del presidente Donald Trump, che ha voluto ironizzare la questione con un suo post su Twitter, dove si è chiesto che cosa stesse succedendo al riscaldamento climatico. Il Presidente quindi ha rivolto quindi un appello al "riscaldamento climatico" dicendogli di tornare al più presto. Gli esperti consigliano di non esporsi a queste temperature e di rimanere in luoghi caldi: il gelo infatti può portare alla morte per assideramento in pochissimi minuti.

La finale del Superbowl a rischio

In questo periodo poi gli americani attendono anche l'evento sportivo dell'anno, ovvero il Superbowl, la finale di Footbal Americano, che quest'anno vedrà una contro l'altra le squadre del New Englands Patriots e i Los Angeles Rams.

Il match è previsto per il prossimo 3 febbraio, quindi domenica prossima, ad Atlanta (Georgia). Il freddo colpirà infatti anche questa città.