Le previsioni degli esperti Meteo [VIDEO] sono abbastanza allarmanti relativamente a domani 24 gennaio, quando l'Italia sarà raggiunta dal ciclone denominato Medicane. Il suo nome nasce dalla fusione delle parole Hurricane e Mediterranean e in buona sostanza significa uragano sul Mediterraneo. Cosa porterà sull'Italia il temuto Medicane? Di sicuro un freddo molto significativo, ma anche tanta neve e venti fortissimi, che potranno in alcuni casi raggiungere i 120 km orari.

Da dove arriva il fenomeno Medicane?

Medicane proviene da molto lontano e precisamente dalla Groenlandia. Dopo aver transitato su Gran Bretagna e Francia, arriverà sul nostro Paese tra il 23 e il 24 gennaio attraverso la "porta del Rodano" (coste sud della Francia).

Sicuramente dal 24 Medicane farà sentire la sua presenza sulle Coste del Mar Ligure, per poi spostarsi verso le Coste tirreniche e la Sardegna. Secondo le previsioni meteo [VIDEO] questi rapidi spostamenti, che avverranno tra il 23 e il 25, provocheranno venti molto forti, che in alcune zone potranno raggiungere i 110 km/, portando neve fino in pianura al nord e pericolose bufere. Dopo alcuni giorni la perturbazione lascerà finalmente l'Italia, per dirigersi verso il mar Ionio e successivamente verso la Grecia.

La neve sull'Italia dopo il 24 gennaio: le previsioni Meteo

Una delle caratteristiche dei prossimi giorni su tutto il Paese sarà l'arrivo della "dama bianca", cioè la neve. Il fenomeno non riguarderà solo le regioni settentrionali, com'è lecito attendersi, ma anche il centro-sud. Le regioni interessate dovrebbero essere Campania, Calabria, Sicilia.

Solo a partire da sabato è previsto un sensibile miglioramento della situazione meteo, salvo sorprese che al momento sono ancora possibili. Per i giorni 24 e 25 non è da escludere la possibilità che nevichi anche sulla Capitale. A Roma c'è una certa preoccupazione perché la città, che ha già non pochi problemi di viabilità e di gestione dei rifiuti, non è preparata né abituata a gestire al meglio un'emergenza neve.

L'insidia rappresentata dalle raffiche potenti di vento

Per quanto riguarda la minaccia specifica rappresentata dalle forti raffiche dei venti, è consigliabile prestare la massima attenzione quando si è alla guida di veicoli. Prudenza è raccomandata anche quando si sosta sotto i palazzi, dai quali potrebbero cadere degli oggetti abbastanza pesanti, come vasi di fiori, se sollecitati dal vento. Gli anziani dovranno fare attenzione anche mentre camminano per strada, allo scopo di evitare cadute.