Annuncio

Annuncio

Dopo la tragedia avvenuta a Cardito, in provincia di Napoli, dove il piccolo Giuseppe è stato ucciso di botte dal patrigno, ancora un altro caso di Cronaca Nera similare si pone all'attenzione. Questa volta l'episodio è avvenuto a Genzano, in provincia di Roma, lo scorso mercoledì dove Federico Zeoli, 24enne di Campobasso, ha picchiato e ridotto in fin di vita la figlia della compagna di appena 22 mesi.

La piccola è stata brutalmente malmenata, secondo quanto riporta il Messaggero. Contusioni, ecchimosi, tagli, morsi e bruciature, sono stati rinvenuti sul corpicino della bimba ridotta in fin di vita. Quando la piccola è giunta in ospedale era priva di conoscenza e le sue condizioni apparivano gravi.

Annuncio

La vicenda avvenuta a Genzano

Secondo una prima ricostruzione pare che la donna, Sara, abbia lasciato le sue tre figlie (una di 5 anni e le due gemelline di 22 mesi, tutte avute da una precedente relazione) insieme al compagno. Lei doveva allontanarsi per portare le medicine al padre, ma una volta rientrata in casa si è ritrovata di fronte una scena assurda: Federico con la piccola di 22 mesi priva di sensi. L'uomo avrebbe picchiato la figlia perché piangeva troppo e non si acquietava.

Sara ha condotto la bimba presso il pronto soccorso e poi in ospedale ai Castelli Romani, da qui la bambina è stata trasferita d'urgenza al Bambino Gesù di Roma. "E' svenuta", ha detto la donna ai sanitari. Ci hanno pensato i poliziotti ad estrarre la verità dal compagno che, con una lunga confessione, ha rivelato di averla picchiata.

Annuncio

La bambina è attualmente ricoverata presso il reparto di rianimazione dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, i medici le hanno trovato numerose ferite sul corpo e un trauma cerebrale. La piccola è in stato di sedazione profonda, necessario per far sì che si riassorba l'ematoma. Un recente aggiornamento dell'Ansa riferisce che le condizioni della piccola siano migliorate nelle scorse ore.

Federico Zeoli, il compagno della mamma

Federico Zeoli, il compagno della donna e autore del pestaggio alla piccola di appena 22 mesi, è stato arrestato dalla polizia e si trova adesso in carcere a Velletri. E' accusato di tentato omicidio. Secondo la Questura, come riporta Roma Today, l'uomo ha precedenti di polizia per stalking e lesioni.

Annuncio

La coppia conviveva da circa due mesi anche se i due stavano insieme da un anno. Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando ora sulla vita della coppia per comprendere se ci siano stati altri casi di violenze. Pare che le escoriazioni rinvenute sul corpo della bambina siano tutte recenti.