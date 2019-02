Annuncio

Francesco Totti ha svelato a tutti il segreto per poter ritornare in forma infatti l'ex capitano della Roma aveva perso la propria forma fisica dopo l'addio al calcio giocato. Come ha fatto però Totti a ritornare al peso di prima? In molti si sono posti questa domanda. Il settimanale Oggi è riuscito ad ottenere la risposta che in tanti speravano di sentire. Il giallorosso infatti ha una naturale propensione ad ingrassare per cui perdere chili per lui è davvero una bella sfida. Francesco Totti è ingrassato così tanto perché in estate si è lasciato andare al relax e non ha fatto alcuno sport, proprio per rilassarsi totalmente. Ad aiutate il Pupone ovviamente ci ha pensato anche la bellissima moglie, Ilary Blasi, che di forma fisica perfetta se ne intende eccome.

La dieta dell'ex Capitano della Roma

Dopo aver passato i mesi estivi a mangiare in continuazione, Torri ha deciso di farsi un freno. A settembre ha contattato un nutrizionista per perdere ben cinque chili presi dopo l'addio al calcio. Il marito della Blasi ha detto definitivamente addio alla carne rossa e i dolci, che il capitano ha ammesso di amare più di ogni altro cibo. Il risultato di tutte queste rinunce si è visto eccome infatti Totti ha recuperato la forma fisica.

Francesco Totti tra le Maldive e la settimana bianca: le vacanze non finiscono mai

L'ex capitano della Roma si dedica ancora appieno alle attività di svago (anche se limita il consumo di cibo dopo la dieta rigorosa che ha seguito).

Recentemente il campione della Roma ha passato una fantastica vacanza alle Maldive con la famiglia. In questi ultimi giorni invece il campione li sta trascorrendo sulle montagne di Ortisei. Insieme a Ilary, le figlie Chanel e Isabel, Francesco sì dà agli sport sciistici. Sono le ultimissime ore di relax però per l'ex capitano della Roma infatti, proprio per amore della propria squadra, tornerà nella capitale entro sabato per il derby allo stadio Olimpico.

Ultima intervista da Silvia Toffanin a Verissimo

L'ultima intervista televisiva Francesco Totti l'ha fatta a Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin, molto amica di Ilary Blasi dai tempi di Passaparola. Nello studio di Canale Cinque, Totti ha raccontato i dettagli del suo libro.

Tantissimi gli episodi inediti che si trovano all'interno del libro. Francesco ha svelato retroscena sulla propria vita sia professionale che privata, raccontandosi come calciatore, dirigente, marito e padre.