Se negli Usa Steffy perderà il controllo dopo aver perso la custodia di Kelly, nel corso della nuova puntata trasmessa il 28 settembre su Canale 5, suo fratello Thomas Forrester dimostrerà di essere sempre più diabolico per raggiungere i proprio scopi. In particolare, l'uomo comprerà delle sostanze dallo spacciatore Vinny per consumare le nozze con Hope Logan (Annika Noelle).

Beautiful, puntata 28 settembre: Steffy non crede che Phoebe sia Beth

Le anticipazioni di Beautiful sulla nuova puntata che sarà trasmessa lunedì 28 settembre dalle ore 13:45 raccontano importanti novità.

In dettaglio, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) non riuscirà a credere alla versione di Liam. L'uomo, infatti, scoprirà che la dottoressa della clinica di Las Vegas non aveva assistito alla nascita di Phoebe, in quanto quel giorno non era di turno. Per questo motivo, Spencer incolperà qualche altro medico di aver commesso un errore nella compilazione del certificato di nascita oppure abbia mentito di proposito. Solo Flo (Katrina Bowden) sarà l'unica in grado di risolvere questa delicata faccenda.

Dall'altro canto, Steffy non crederà alla versione raccontata da Douglas e neanche alla telefonata della ginecologa. Forrester sarà sempre più certa che si sia trattato solo di un grosso abbaglio. Infatti, è sicura che Phoebe non sia in realtà Beth, visto Hope e Liam (Scott Clifton) hanno cullato una bambina morta durante il tragico parto sull'Isola di Catalina.

Thomas compra da Vinny delle sostanze per drogare Hope

Nel corso della puntata del 28 settembre di Beautiful, Thomas (Matthew Atkinson) diventerà sempre più minaccioso nei confronti di Hope, tanto da pretendere di avere un contatto intimo con lei, ma giovane non sarà dello stesso avviso, rifiutandolo più di una volta.

Per questo motivo, Forrester penserà di vincere le ultime resistenze della moglie con delle sostanze fornite dal suo amico spacciatore Vinny (Joe Locicero). Il figlio di Ridge, infatti, vorrà drogare Logan per trascorrere con lei una notte d'amore con più disinvoltura.

Flo, nel frattempo, sarà decisa a confessare la verità su Beth nonostante il parere contrario di Shauna.

In dettaglio, rivelerà a Wyatt di avere un segreto che condivide con Thomas e di essere finita nei pasticci dopo aver aiutato un amico al suo arrivo a Los Angeles.

In attesa di vedere l'appuntamento in televisione, si ricorda che gli highlights della soap opera possono essere rivisti sulla piattaforma "Mediaset Play".