Giovedì 24 giugno ci sarà l'ultima superluna dell'anno. La Strawberry Moon, o Luna delle fragole, è la prima luna piena dell'estate. Il suo nome non ha nulla a che vedere con il colore di questo affascinante satellite, ma bensì coincide con l'inizio della raccolta delle fragole in Nordamerica e Canada orientale. Le fragole sono infatti originarie del Nordamerica ed arrivarono in Europa solo all'inizio del 1600. Qui infatti, la Strawberry Moon è chiamata Luna delle Rose, omaggio a questi bellissimi fiori. È inoltre conosciuta come Luna Calda poiché arriva con il solstizio estivo.

È inoltre chiamata come Flower Moon, Hoe Moon, Planting Moon.

Il fenomeno della Luna piena

Durante il plenilunio, Sole, Terra e Luna si dispongono lungo una linea di 180 gradi. L'orbita della Luna però è leggermente diversa da quella terrestre. Questo fa si che la Luna si trovi un po' più in alto o più in basso rispetto alla Terra. Trovandosi dietro la Terra, ma non nella sua ombra, il Sole illumina completamente il lato della Luna visibile a noi.

La superluna

La Luna di fragola è però anche una superluna. Secondo la NASA, le superlune sono circa il 14% più grandi delle tipiche lune piene ed il 30 % più luminose. Questo perché, come suggerisce il termine coniato nel 1979, la Luna, oltre che piena, è anche più vicino alla Terra.

Normalmente, Terra e Luna distano circa 386.000 km. Nel caso delle superlune tale distanza è leggermente ridotta. Ad esempio, la superluna rossa del maggio scorso, si trovava a circa 357.311 km dal nostro pianeta, portandola così ad essere la più grande di questo anno.

Quando osservarla

Già dalla sera di Mercoledì 23 giugno, la Strawberry Moon sarà più vicina alla Terra, a circa 359.800 km.

Tuttavia, giovedì 24 giugno avrà raggiunto il suo perigeo, ossia la minor distanza dalla Terra. La Strawberry Moon comparirà nel massimo della sua luminosità intorno alle 20.39 italiane. L'orario ovviamente è puramente indicativo, i tempi infatti variano in base al fuso orario. Sarà inoltre possibile osservarla per qualche giorno, in quanto apparirà piena e visibile per un lasso di tempo leggermente più lungo rispetto alla Luna normale.

Un fenomeno unico. Circa ogni 20 anni infatti, la Strawberry Moon coincide con il solstizio estivo. La superluna di giovedì apparirà all'inizio come una sfera arancione e luminosa. Man mano che si avvicinerà all'orizzonte tenderà invece ad assumere un colore giallo luminoso. Occhi al cielo dunque, per ammirare il nostro satellite in versione XL. Qualora non fosse possibile osservarlo, ad esempio causa maltempo, è possibile collegarsi e vederlo via streaming. Uno spettacolo da non perdere.