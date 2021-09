La Giornata del Panorama è un evento istituito dal Fondo Ambiente italiano (Fai) a partire dal 2014 per "osservare, conoscere ed esplorare" i panorami del nostro Paese iniziando dai Beni Fai, in modo da promuoverne la conoscenza.

L'ottava edizione è datata 12 settembre 2021, ed è caratterizzata da un'offerta ampliata nella proposta e nella copertura geografica. Infatti sono 14 i panorami italiani che potranno essere ammirati da lontano ed esplorati da vicino attraverso iniziative che promuovono la divulgazione delle informazioni in tema di scienza, arte e ambiente, sulle caratteristiche peculiari di ciascuno di essi.

Tra i luoghi aperti al pubblico, menzioniamo Castello e Parco di Masino (Caravino-Torino), l'Abbazia di San Fruttuoso (Camogli-Genova), il Bosco di San Francesco (Assisi-Perugia) e la Baia di Ieranto (Massa Lubrense - Napoli).

I concerti, le letture, i laboratori creativi e le passeggiate che caratterizzano questa manifestazione fungeranno da occhiali per concedere a tutti l'opportunità di osservare con una ritrovata conoscenza le meraviglie naturali d'Italia. I beni territoriali protagonisti dell'evento del 12 settembre coinvolgono 10 regioni italiane, ed una di esse rappresenta in modo emblematico il significato di questa Giornata Fai: le Marche.

Infatti, l'Orto sul Colle dell'Infinito (poesia scritta da Giacomo Leopardi) si trova a Recanati ed è un bene paesaggistico per il quale il Fondo ambiente italiano ha l'obiettivo di realizzare un progetto di valorizzazione del territorio.

L'importanza del concetto di panorama

In geografia, il concetto di panorama è definito come la veduta di un paesaggio, di un territorio o di una città da un luogo sopraelevato. Quando si parla d'Italia, indubbiamente si tratta di realtà da osservare con ammirazione. I panorami e i paesaggi possono essere degli elementi identitari in grado di rafforzare - seppur in modo distinto tra di loro - il senso di appartenenza di ogni cittadino.

Per questo motivo, sono parte integrante del patrimonio culturale e sociale del nostro Paese.

Il Fondo ambiente italiano promuove la divulgazione della conoscenza del valore ambientale, artistico e scientifico, per sensibilizzare la maggior parte dei cittadini alla tutela. Collegandosi al sito web Fai, è possibile leggere alcune frasi del Diario Italiano di Hermann Hesse, le quali consentono di ampliare il concetto di panorama, includendone ogni tipologia, ovvero anche i territori che non è stato possibile vedere di persona.

In generale, vi si possono includere tutti gli ambienti italiani con un unico sguardo ma non attraverso gli occhi, bensì tramite il potere evocativo che hanno la poesia e i componimenti letterari.

In quest'ottica si può comprendere come il Fai abbia l'obiettivo di ampliare gli orizzonti visivi per invitare le persone a guardare l'ambiente non solo con lo sguardo, ma in modo consapevole, ad esempio attraverso l'arte e la poesia.

Un esempio del significato ampliato del concetto di panorama è rappresentato dal corrimano con incisioni in braille del Castel Sant'Elmo di Napoli, realizzato per consentire ai non vedenti di ammirare le bellezze del golfo del capoluogo partenopeo. I caratteri sono incisi in forma grande per soffermarsi su ogni vocabolo tratto da La terra e l'uomo del geologo e geografo Giuseppe De Lorenzo.

Dunque, la Giornata del Panorama Fai punta ad ampliare il concetto di panorama, descrivendolo come ciò che si può osservare di un territorio con un unico sguardo che però deve partire dalla conoscenza.